Er komen continu nieuwe apps bij in de Play Store. De meeste zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.

De 4 beste Android-apps van afgelopen week

De Play Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. Android Planet scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste Android-apps, updates en games van deze week.

1. Signal

Het is momenteel onstuimig rondom WhatsApp. Voor Nederlanders is er weinig aan de hand, maar de data van niet-Europese gebruikers wordt binnenkort gedeeld met Facebook, het moederbedrijf. Velen keren WhatsApp daarom de rug toe en vinden een nieuw thuis in alternatieven als Signal. Deze app staat sinds een week of twee pontificaal bovenaan de downloadlijst in de Play Store en mag daarom niet in dit lijstje ontbreken.

Signal is een privacybewuste chat-app. Tijdens het aanmelden hoef je alleen een telefoonnummer in te voeren, waarna je aan de slag kunt. Signal is van alle gemakken voorzien en je kunt er dan ook mee chatten, (video)bellen, gifjes versturen en audio opnemen. Ben je op zoek naar een geschikt moment om bezorgde familieleden en vrienden te laten overstappen naar een veiliger alternatief voor WhatsApp? Dan is Signal je beste optie.

Signal Private Messenger Signal Foundation 9 (733682 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Ronin: The Last Samurai

Ben je gek op samurai-games als Sekiro: Shadows Die Twice? Probeer dan Ronin: The Last Samurai eens. Zoals je op basis van de naam mag verwachten speelt deze game zich af in het oude Japan. Je kruipt in de rol van een samurai die op pad is om zijn vermoorde koning te wreken. Dit doe je door hordes vijanden een kopje kleiner te maken.

Maar, dit gaat niet zonder slag of stoot. Je moet namelijk goed nadenken over je aanval, want één verkeerde beweging kan je fataal worden. Het is daarom zaak om ook je verdediging op orde te hebben. Let daarbij met name op het patroon waarin vijanden aanvallen. Ieder aanvalsritme heeft immers z’n zwakke plekken: aan jou om die te vinden.

Ronin: The Last Samurai Dreamotion Inc. 9,2 (24538 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Google Maps

Als het goed is zit je momenteel met name binnen, maar zodra we weer op pad mogen is Google Maps voor velen hét ideale maatje onderweg. De navigatie-app van Google heeft er sinds afgelopen week weer een fijne functie bijgekregen. Voortaan kun je namelijk de taal van de app wijzigen.

Dit is bijvoorbeeld fijn voor mensen die hun telefoon op Engels hebben staan, maar in het Nederlands willen navigeren. Ook komt deze functie goed van pas wanneer je een andere taal machtig bent, of juist een woordje over de grens probeert te leren spreken. In onderstaand artikel leggen we uit hoe je het instelt.

Maps - Navigate & Explore Google LLC 8,2 (8388607 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Picnic Penguin

Picnic Penguin gaat niet de prijs voor beste Android-game van het jaar winnen, maar is wel vermakelijk voor tussendoor. In deze kleurrijke en vrolijke puzzelaar ben je bezig met het verplaatsen van blokken zodat je je snacks in de picnicmand kunt plaatsen. Wanneer je dit zo efficiënt mogelijk doet krijg je bonuspunten.

Het spel heeft meerdere levels die ieder hun eigen opbouw, stijl en uitdagingen hebben. De game wordt bijvoorbeeld steeds moeilijker. In het begin hoef je slechts één snack in het mandje te plaatsen, maar op een gegeven moment moet je hele menu’s meekrijgen. Je moet daardoor tactisch nadenken over de manier waarop je de obstakels gaat verplaatsen.