De 4 beste Android-apps en games van de week (editie #2 2022)

Een Lingokloon is plotseling immens populair, voedselverspilling tegengaan en aan de slag met een soort Mario-game. Dit zijn de beste Android-apps en games van afgelopen week.

1. 112NL

Je hoopt de app nooit te hoeven gebruiken, maar het is goed dat ‘ie er is. De Nederlandse hulpdiensten hebben afgelopen week 112NL uitgebracht. Deze app zorgt ervoor dat mensen die niet goed kunnen horen en/of spreken makkelijk contact op kunnen nemen met de ambulance, politie of brandweer.

Je kunt namelijk via 112NL met de meldkamer chatten. Ook mensen die de Nederlandse taal niet (voldoende) machtig zijn kunnen gebruikmaken van de nieuwe app. Dankzij een ingebouwde vertaalfunctie kan er namelijk in ruim 100 talen gechat worden.

112NL Nationale Politie 7,8 (24 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Woordle (of Wordle)

Het is dé internethit van het moment: Wordle. Dit spel doet enorm denken aan Lingo. Het is de bedoeling om in maximaal zes pogingen een vijfletterig woord te raden. Wanneer een letter op de goede plek staat, kleurt het vakje groen. Moet je met de volgorde husselen wordt het vakje geel en als de letter niet in het woord voorkomt krijg je een grijs vakje.

Wordle wordt in het Engels gespeeld, maar er is ook een Nederlandse versie: Woordle. Dit spel is in alles hetzelfde als het Engelse origineel. Je kunt dagelijks slechts één woord beschikbaar om te raden. Heb je een woord goed, dan kun je het resultaat op social media delen. Je speelt Woordle gratis (of Wordle) in je browser.

3. Overblijvers

Voedselverspilling tegengaan en besparen op je boodschappen. Dat is de belofte van Overblijvers, een nieuwe app van Albert Heijn. Met deze app kun je producten die bijna over de houdbaarheidsdatum gaan met korting op de kop tikken. Via Overblijvers reserveer je een tasje die je vervolgens in een filiaal kunt ophalen.

Overblijvers is het best te vergelijken met Too Good To Go, een andere app om voedselverspilling tegen te gaan. De app van Albert Heijn houdt rekening met je eetvoorkeuren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om alleen vegetarische producten te kopen. Voorlopig wordt Overblijvers in enkele filialen getest. Het is de bedoeling dat het aantal deelnemende winkels later dit jaar wordt uitgebreid.

Overblijvers Albert Heijn 5,6 (49 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Mimelet

De schattige 2D-platformgame Mimelet doet in alles aan Mario denken. Om het eind van het level te halen moet je aanvallen ontwijken, van platform naar platform springen en vijanden een kopje kleiner te maken. Dat doe je vrij letterlijk door precies op hun hoofd te springen, waarna ze het loodje leggen.

Net zoals in Mario begint Mimelet vrij simpel, maar wordt het al snel pittig. Aan jou de taak om je hoofd koel te houden en goed uit te kijken met waar je loopt. Voor je het weet, spring je immers van een platform af. Mimelet is gratis, maar toont wel advertenties. Die kun je voor een klein bedrag (à 2,29 euro) afkopen.

Mimelet NEUTRONIZED Gratis via Google Play via Google Play

