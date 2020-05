De 4 beste Android-apps in de Play Store van week 20 – 2020

Er komen continu nieuwe apps bij in de Play Store. De meesten zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.



1. Google Duo

Google Duo is de videobel-app van de grote zoekgigant. Het werkt erg simpel en is voor iedereen met een Android-smartphone of iPhone beschikbaar. De dienst werkt via je telefoonnummer, waardoor je geen account hoeft aan te maken. Een van de grootste voordelen is de goede kwaliteit van de videogesprekken.

Daarnaast kan je binnenkort via de Chrome-browser videogesprekken voeren via Google Duo in groepen van maximaal 32 personen. Tot voor kort waren groepsgesprekken alleen mogelijk in de app en was dit aantal nog gelimiteerd tot 8 personen. Het wordt ook mogelijk om mensen met Google-accounts via Chrome uit te nodigen voor een videogroepsgesprek.

→ Download Google Duo in de Play Store (gratis)

2. Slack

Van meet af aan is Slack een succes. Het bedrijf werd in de zomer van 2013 opgericht waarna men binnen 24 uur duizenden klanten had. Inmiddels is Slack dé zakelijke chat-app van vele bedrijven, zowel groot als klein. Ook bij Android Planet gebruiken we dit platform om met elkaar te overleggen.

In de komende weken gaat het huidige design op de schop en wordt het een stuk frisser en makkelijker om mee te werken. De grootste verandering is te zien aan de onderzijde van de applicatie, waar verschillende nieuwe tabbladen te vinden zijn. Snel een berichtje schrijven is ook mogelijk dankzij een speciale knop. Vervolgens kun je dat bericht direct versturen of juist opslaan om dat later te doen. Navigeren door de verschillende secties van de app wordt mogelijk met veeggebaren.

→ Download Slack in de Play Store (gratis)



3. Caustic 3

Wil je helemaal zelf elektronische muziek maken, maar ontbreekt het aan de apparatuur? Caustic combineert vrijwel alles wat je hart begeert in één Android-app. Van padsynths, elektrische orgels en vocoders; de keuze is echt enorm. Elk nieuw apparaat biedt ook weer talloze instellingen om uitgebreid te tweaken en mee te experimenteren.

Door de overweldigende keuze en het nogal retro uiterlijk is Caustic 3 niet iets waar je als beginner snel mee uit de voeten komt. Heb je echter een beetje ervaring of geduld, dan kun je hier serieus muziek mee maken. De gratis versie is volledig te gebruiken, maar wil je jouw liedjes exporteren, dan heb je eenmalig de ‘unlock key’ nodig voor 6,99 euro.

→ Download Caustic in de Play Store (gratis)

4. YouTube Music

Lange tijd bestonden er twee muziekplatforms van Google, Play Muziek en YouTube Music. Nu is er echter één lijn getrokken en zet het bedrijf volop in op de laatste app. YouTube Music is dan ook de populairdere van de twee, mede door het brede aanbod.

Met YouTube Music kun je advertentievrij naar muziek, afspeellijsten, podcasts en meer luisteren. De dienst kost 9,99 euro per maand, maar er is een gratis proefperiode van 1 maand. Studenten en gezinnen kunnen gebruikmaken van een goedkoper abonnement. Mensen met een Google Home luisteren gratis naar YouTube Music, maar krijgen dan wel reclames tussendoor te horen.

→ Download YouTube Music in de Play Store (gratis)