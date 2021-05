Goedkope prullaria op de kop tikken, de komst van Clubhouse en een nieuwe retrogame met heavy metal-sausje. Dat en meer in dit wekelijkse overzicht van de beste Android-apps, games en updates.

Lees verder na de advertentie.

1. Action

De Action gaat dit jaar 300 winkels openen en is ook lekker bezig aan de digitale kant. De budgetketen heeft namelijk – eindelijk – een eigen Android-app. Met de Action-app kun je onder meer aanbiedingen in de gaten houden, winkeltijden checken en een boodschappenlijstje maken.

Ook tijdens het winkelen zelf komt de app goed van pas. Je kunt bijvoorbeeld barcodes van producten scannen om zo meer informatie op te vragen. Wel is het jammer dat online bestellen (nog steeds) niet mogelijk is bij de Action.

Action Action BV 7,6 (110 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. TomTom GO

Zo populair als vroeger is TomTom niet meer, maar nog steeds zweren een hoop mensen bij de navigatiesystemen van Nederlandse makelij. En waarom ook niet? Afgelopen week voerde TomTom bijvoorbeeld een grote update door voor de GO-app. Deze kan vanaf nu overweg met Android Auto.

Dat is fijn, want hierdoor kun je navigeren op het dashboardscherm van je auto. Uiteraard moet je wagen dit wel ondersteunen. Is dit het geval? Check dan even ons gids voor het installeren en downloaden van Android Auto. Veel veilige kilometers gewenst!

TomTom GO Navigation - GPS Maps & Live Traffic TomTom International BV 8,4 (178.316 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Kvelertak – Game of Doom

Ook wanneer je geen fan bent van de Noorweegse heavy metal-band Kvelertak is hun eigen game een aanrader. In het gelijknamige spel kruip je in de huid van leadzanger Ivar en ga je op zoek naar de rest van de band. Samen moet je een kwaadaardige geest bestrijden.

Voor het clichéverhaal speel je Kvelertak dan ook niet, maar wel voor de gameplay en muziek. Het spel is ondergedompeld in een retrosausje en de playlist is natuurlijk van hoge kwaliteit. Kvelertak is een leuke platformgame voor even tussendoor en bovendien nog gratis ook.

Kvelertak - Game of Doom Winwood Laboratories 8,6 (14 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Clubhouse

Dé app van 2021 is nu ook beschikbaar voor Android-gebruikers: Clubhouse. Begin dit jaar had iedereen het over deze app, maar vooralsnog moest je een iPhone hebben om het te gebruiken. Ook is Clubhouse vooralsnog invite-only: je hebt dus een uitnodiging nodig om de app te mogen gebruiken.

Voor wie niet bekend is met Clubhouse, hierbij een korte samenvatting. In Clubhouse kun je luisteren en/of meedoen aan gesprekken. Die gesprekken kunnen over van alles en nog wat gaan. Je ziet geen beeld in Clubhouse, maar hoort alleen audio. Sommigen zien de app daarom als Twitter, maar dan de podcastversie.

Clubhouse: Drop-in audio cha‪t Alpha Exploration Co. 6,8 (3.947 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Google Pay voor ABN AMRO-klanten

Ben je klant van ABN AMRO, dan kun je voortaan gebruikmaken van betaaldienst Google Pay. Hierdoor kun je contactloos in winkels betalen met je smartphone.

ABN AMRO maakte afgelopen week bekend dat klanten vanaf nu toegang krijgen tot Google Pay. Door deze betaaldienst, die in de app van ABN AMRO zit verwerkt, kun je zonder betaalpas in winkels aankopen doen. In plaats daarvan dien je simpelweg je Android-toestel tegen de betaalterminal te houden om af te rekenen.