De 4 beste Android-apps in de Play Store van week 22 – 2020

Er komen continu nieuwe apps bij in de Play Store. De meesten zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.



1. Google Sodar

Om te beginnen, is er Google Sodar. Dit is eigenlijk geen app, omdat het werkt via de browser. Toch is het zeker noemenswaardig. Google Sodar is een tool die je gebruikt in de Chrome-browser. Het gaat hier om een AR-tool die een cirkel van 2 meter om je heen toont. Zo kunnen gebruikers zien of ze wel voldoende afstand houden van anderen.

Sodar is niet in de Play Store te vinden, maar werkt via een link. Open de link naar Sodar in je Chrome-browser om het direct uit te proberen. De functie moet in ieder geval werken op nieuwe Android-toestellen. Sodar werkt niet oudere Android-apparaten en iPhones.

→ Probeer Sodar via de Chrome-browser

2. YouTube

Iedereen kent YouTube natuurlijk al, maar misschien zijn jullie nog niet bekend met de nieuwste functie. Sinds kort is het mogelijk voor videomakers om hoofdstukken toe te voegen aan hun video’s. Zo kunnen gebruikers nu aangeven waar elk deel van de video over gaat. Dit maakt het makkelijk voor kijkers om direct door te spoelen naar hetgeen zij willen zien.

De uploader moet hiervoor wel voldoen aan drie eisen. Ten eerste begint het eerste hoofdstuk altijd op het moment dat de video begint, op 0:00 dus. Daarnaast moeten er minimaal drie hoofdstukken in de video aanwezig zijn. De derde eis is dat een hoofdstuk minimaal 10 seconden moet duren. Dit is allemaal goed te overzien, waardoor we de functie waarschijnlijk erg vaak terug gaan zien.

→ Download YouTube in de Play Store (gratis)



3. ING Bankieren

Ook de ING Bankieren-app heeft een fijne update gekregen. We zijn inmiddels aangekomen bij versie 10.0 van de bank-app en deze komt met een volledig vernieuwd design. ING stapt af van het hamburgermenu aan de zijkant, wat jarenlang werd gebruikt. In plaats daarvan zie je aan de onderkant van de app nu vijf snelkoppelingen. Zo navigeer je snel naar de juiste optie die je zoekt.

Wil je meer weten over de update? Lees dan even dit artikel waarin we uitgebreid ingaan op de veranderingen. De update staat in ieder geval al klaar in de Play Store. Neem zelf even een kijkje naar de nieuwe opmaak door te klikken op onderstaande link.

→ Download ING Bankieren in de Play Store (gratis)

4. Dolby On

Ben jij een echte audiofiel? Dan ga je Dolby On waarschijnlijk erg tof vinden. Deze app moet ervoor zorgen dat je betere geluidsopnames maakt dan met je standaard microfoon-app. Daarbij is hij erg simpel in het gebruik en in te zetten voor verschillende mediatypes, zoals podcasts, video’s en muziek.

De app biedt verschillende audio-effecten die je opname kunnen verbeteren. Zo heb je de mogelijkheid om achtergrondruis te verminderen, wat erg goed van pas komt bij telefoonmicrofoontjes. Verder heb je een equalizer om de toonhoogtes aan te passen, een tool om stereogeluid in te stellen en nog veel meer. Houd er rekening mee dat de app vrij nieuw is en nog niet volledig is doorontwikkeld. Hierdoor werken sommige dingen mogelijk nog niet helemaal goed.

→ Download Dolby On in de Play Store (gratis)