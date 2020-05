De 4 beste Android-apps in de Play Store van week 21 – 2020

Aan de lopende baan verschijnen er nieuwe apps in de Play Store. De meesten zijn echter het downloaden niet waard. In dit wekelijkse overzicht scheiden we het kaf van het koren en plukken we de aanraders eruit. Dit zijn de beste Android-apps, updates en games van afgelopen week.



1. Action Blocks

Afgelopen donderdag was het internationale dag van de toegankelijkheid. Ter ere van deze dag werkte Google enkele populaire apps bij met nieuwe toegankelijkheidsfuncties. Zo laat Maps nu duidelijker zien welke plekken rolstoelvriendelijk zijn. Verder bracht de zoekmachinegigant afgelopen week een nieuwe app uit: Action Blocks. Dit programma is vooral handig voor mensen met een visuele beperking.

Met Action Blocks kun je namelijk grote snelkoppelingen op het thuisscherm van je Android-telefoon plaatsen. De vuistregel is dat wanneer het werkt met de Google Assistent, ook Action Blocks ermee overweg kan. Je kunt bijvoorbeeld een snelkoppelingen plaatsen om je beste vriend(in), kind of moeder mee te bellen, of om direct naar je favoriete Spotify-afspeellijst te gaan. Action Blocks maakt Android dus weer een stukje toegankelijker voor iedereen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

→ Download Action Blocks in de Play Store (gratis)

2. Astalo

Dat een leuke Android-game niet moeilijk of duur hoeft te zijn, bewijst Astalo. Dit afgelopen week uitgebrachte spelletje oogt op het eerste gezicht ontzettend simpel, maar is uitdagend genoeg om door te blijven gaan. Vooral de vormgeving zit leuk in elkaar. Je ziet het speelveld namelijk schuin van boven. De meeste games kiezen voor een ander camerastandpunt.

Astalo is een zogeheten dungeon crawler. Het is dus de bedoeling dat je je een weg beukt door hordes vijanden die schatten achterlaten. Deze kun jij vervolgens gebruiken om je poppetje te upgraden. Onderwijl wissel je continu van arena en moet je opletten dat je niet van het speelveld afvalt. Ook de toevoegde slow motion-effecten zijn leuk gedaan. Voor het verhaal hoef je Astalo niet te spelen: die is flinterdun.

→ Download Astalo in de Play Store (gratis)



3. Instagram

Een van de populairste apps ooit heeft afgelopen week een fijne update gekregen. Je kunt vanaf nu namelijk videobellen in Instagram. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is de meest recente update te installeren op je smartphone en naar het tabblad met DM’s (directe gesprekken tussen jou en anderen) te openen. Tik vervolgens op het video-icoontje en druk op de knop bovenaan het scherm.

Vink vervolgens de vrienden aan met wie je wil videobellen en je kunt aan de slag. In totaal kunnen er 50 mensen aan één zogeheten Room meedoen. Oftewel, je kunt maximaal 49 anderen uitnodigen. Helemaal nieuw is de functie overigens niet. Eerder bracht Facebook, het moederbedrijf van Instagram, de Messenger Rooms al uit voor Messenger, de andere chat-app van het bedrijf. Het is dan ook logisch dat de mogelijkheid om met 50 mensen te videobellen naar andere Facebook-apps wordt gebracht.

→ Download Instagram in de Play Store (gratis)

4. Rumble Hockey

Ken je Rumble Stars Soccer toevallig nog? De makers van dit verslavende, chaotische multiplayer-spel zijn terug met een nieuwe game: Rumble Hockey. De voetbal wordt hierbij verruild voor een puck, maar voor de rest volgt het spelletje grotendeels dezelfde formule. Je neemt het nog steeds op tegen tegenstanders vanuit de hele wereld en om te winnen moet je de meeste punten scoren.

Rumble Hockey lijkt dus behoorlijk op zijn voorganger, maar er zijn wel wat verschillen. De speelvelden zijn nu bijvoorbeeld iets groter en dat levert een lichtelijk andere dynamiek op. Ook speelt het speel zich natuurlijk af op ijs en daardoor beweegt je poppetje soms net iets anders. Rumble Hockey is gratis, maar tegen betaling kun je in-app attributen aanschaffen.

→ Download Rumble Hockey in de Play Store (gratis)