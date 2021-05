Makkelijker chatten met vrienden en collega’s, een game waar geen tekst in voorkomt en boeven verslaan in een hele toffe jaren ’80-game. Dat en meer kom je tegen in dit wekelijkse overzicht van de beste Android-apps, games en updates.

Lees verder na de advertentie.

1. Geneva

Misschien gebruik je wel Slack om te communiceren met collega’s tijdens het thuiswerken. De nieuwe app Geneva doet eigenlijk precies hetzelfde, maar dan voor niet-collega’s. Je gebruikt de alles-in-1-chat-app namelijk om contact te onderhouden met je vrienden, familieleden of mensen van de sportclub.

Je kunt met elkaar chatten, algemene berichten naar iedereen sturen, mensen uitnodigen om te komen videobellen en bijvoorbeeld aparte privégroepjes starten. Geneva is op alle platformen verkrijgbaar en gratis. In de toekomst kun je ook transacties uitvoeren op het platform, en dan houdt de app een paar procent commissie in.

Geneva Geneva Technologies, Inc Gratis via Google Play via Google Play

2. eezy

Iedereen die weleens besluiteloos is kan sinds afgelopen week een nieuwe app proberen om hier iets aan te doen. eezy (met kleine letters) omschrijft zichzelf als een ‘lifestyle planner’ die rekening houdt met jouw gemoedstoestand en voorkeuren. Na het downloaden van de app maak je een account aan en vertel je wat je leuk vindt.

Vervolgens doet de techniek zijn werk en stelt eezy activiteiten voor. Jammer is dat de app in Nederland alleen nog in Amsterdam werkt en de aanbevelingen hit or miss zijn. Soms zit er best iets leuks tussen, maar andere keren slaan de suggesties de plank volledig mis.

eezy: your mood driven lifestyle planner eezylife Inc. 8,6 (648 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. The Longest Road on Earth

Heel vrolijk wordt je er niet van, maar de nieuwe melancholische game The Longest Road on Earth zit ijzersterk in elkaar. Je komt geen tekst of dialogen tegen in het spel: alles draait om geluid. Aan de hand van muziek krijg je de verhalen van de hoofdpersonages mee.

De gameplay zelf stelt weinig voor. Je speelt dit spel niet omdat je even het verstand op nul wil zetten of eindeloos vijanden verslaan. Integendeel, je krijgt simpelweg de verhalen van vier hoofdrolspelers mee zonder dat je daarvoor heel veel hoeft te doen. Je bent in totaal zo’n twee tot drie uur bezig met de game.

The Longest Road on Earth Raw Fury € 4,19 via Google Play via Google Play

4. Huntdown

Als The Longest Road on Earth aan de ene kant van het gamespectrum staat, dan staat Showdown aan compleet de andere zijde. In deze game draait het namelijk allesbehalve om het verhaal. Showdown neemt je mee terug naar de jaren ’80 en zorgt ervoor dat je eventjes nergens aan hoeft te denken.

De retrogame doet denken aan spellen als Streets of Rage, bijvoorbeeld door het perspectief waarbij je levels van de zijkant bekijkt. In Showdown is het de bedoeling dat je alle vijanden in het beeld een kopje kleiner maakt, waarna je door gaat naar het volgende stukje. Aan het eind van het level staat uiteraard een eindbaas op je te wachten. Je kunt de game gratis proberen, maar hij kost 8,99 euro.