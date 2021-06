De 5 beste Android-apps en games van de week

Hoe vreemd (of positief gezegd: uniek) is jouw muzieksmaak? Spotify laat het je weten. Verder hebben we in dit overzicht van beste Android-apps een rustgevende game, handige kleding-app en nog veel meer.

1. Spotify

Spotify blikt regelmatig terug op jouw muzikale ontwikkeling. Met de nieuwe Only You-afspeellijst legt de app nadruk op hoe uniek jouw smaak is. Wie draait graag zoetsappige r&b-ballads af na uren heavy metal geluisterd te hebben met tussendoor wat Katy Perry? Kan er maar één zijn: jij.

Je vindt Spotify Only You op het thuisscherm van de app. In een paar vensters vertelt de app welke unieke muzikale voorkeuren jij hebt, en naar welke artiesten jij het meest luistert. Ook je meest recente ontdekking wordt uitgelicht.

Spotify: Listen to podcasts & find music you love Spotify Ltd. 8,8 (22.600.626 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Lilulu

Met deze zomerse temperaturen kun je je beter niet te druk maken. Een game die je hierbij helpt is Lilulu. In deze kalmerende puzzelaar ben je bezig met het oplossen van allerlei raadsels in een dromerige, kleurrijke wereld.

Je speelt als Lilulu, een meisje dat allerlei mentale problemen heeft. Om haar van deze kwaaltjes af te helpen, moet je puzzels oplossen en de uitgang van levels weten te vinden. Zoals het een goede puzzelgame betaamt beginnen de raadsels makkelijk, maar worden ze steeds moeilijker.

Lilulu Simplist Limited 7,8 (39 reviews) € 4,49 via Google Play via Google Play

3. Little Black Door

Mix je Vinted met Instagram, dan krijg je Little Black Door. Deze nieuwe app gebruik je om tweedehands kleding te (ver)kopen én mode-inspiratie op te doen. Je kunt namelijk niet alleen jouw garderobe online zetten, maar ook die van anderen bekijken.

Zo kun je favorieten toevoegen aan lookbooks (à la Pinterest) en heel specifiek op zoek naar bepaalde items. De app is nog niet heel populair en er zijn daarom weinig Nederlandse gebruikers. Heb je toch een Nederlander gevonden? Dan kun je vrienden worden op Little Black Door en elkaar kleding uitlenen.

Little Black Door Fashion on the Block Ltd. t/a Little Black door 10 (5 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Smart TV

KPN heeft de Smart TV-app uitgebracht voor Android TV. Dat is fijn, want hierdoor kunnen KPN-klanten naar tv-zenders kijken zonder een ontvanger nodig te hebben. De app was eerder al beschikbaar op slimme tv’s van LG en Samsung. Vanaf nu kan iedere televisie met het Android TV-systeem ermee overweg.

Met KPN Smart TV kun je dus live tv kijken via Android TV. De provider maakt wel bekend dat de applicatie momenteel nog getest wordt, en dus soms instabiel werkt. Naast kijken van tv, kun je met Smart TV ook favoriete zenders aanwijzen om snel te kunnen kijken. Je hebt een abonnement voor de app nodig.

KPN iTV KPN 7,8 (43.247 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Metal Revolution

Verstand op 0 en gewoon gaan. Dat is de instelling die je nodig hebt in Metal Revolution, een nieuwe vechtgame die afgelopen week in de Play Store opdook. De game doet een beetje denken aan de Tekken-spellen en het doel is dan ook hetzelfde: je tegenstander verslaan met allerlei combinaties.

Extra tof is dat je de game bedient met ‘echte’ knoppen die op het scherm van je telefoon staan. Een nadeel van Metal Revolution is dat de game je behoorlijk vaak herinnert dat je in-app aankopen kunt doen. Deze meldingen kun je gewoon negeren – want het spel is gratis – maar een beetje opdringerig is het wel.