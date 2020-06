De 4 beste Android-apps in de Play Store van week 23 – 2020

Het is weer zondag en dat betekent dat het tijd is voor een overzicht van de beste Android-apps van afgelopen week. Deze updates, games en nieuwe apps zijn wat ons betreft de moeite waard.



1. Dead Cells

Dead Cells is uitgekomen op Android. Liefhebbers hebben ‘m natuurlijk al gespeeld op andere platformen, zoals de pc of Nintendo Switch, maar je kunt je nu ook onderweg met de platformgame. Extra fijn is dat je het spel met een controller kunt bedienen, al werken de touchscreen-knoppen ook prima.

Je kunt Dead Cells het best zien als een dynamische platformgame waarin je je aan de hand van snelle bewegingen, geniepige aanvalsmanoeuvres en ontwijkingen een weg door hordes vijanden moet banen. De game is duidelijk geïnspireerd op de Castlevania-spellen van weleer en speelt zich dus grotendeels in kerken en grotten af.

→ Download Dead Cells in de Play Store (8,99 euro)

2. Citymapper

Citymapper, een fijne ov-app voor Android, werkt vanaf deze week in heel Nederland. Voorheen kwam je alleen in de Randstad van A naar B. Ook wanneer je niet in de grote steden woont kun je nu dus makkelijk een reis maken met de trein, bus of metro. In basis werkt Citymapper hetzelfde als andere ov-apps, zoals 9292.

Je vult dus een vertrek- en aankomstlocatie in, waarna je overzichtelijk te zien krijgt hoe je moet reizen. Een andere fijne functie is de “Ik wil naar huis”-knop. Zodra je hierop tikt rekent Citymapper uit op welke manier je het snelst huiswaarts kunt keren. Bovendien werkt de app ook in het buitenland, waaronder Berlijn en Parijs.

→ Download Citymapper in de Play Store (gratis)



3. Pinterest

Pinterest heeft een forse update gekregen. De belangrijkste toevoeging is Lens. Met deze functie kun je snel en gemakkelijk achterhalen waar bepaalde producten te koop zijn. Het werkt heel simpel. Bovenaan de zoekbalk tik je op het camera-icoon. Maak vervolgens een foto van het product dat je wil opzoeken, of uploadt een eerder gemaakt kiekje.

Vervolgens krijg je Pins te zien waarin dat object voorkomt. Hierbij worden alleen maar winkels getoond waarbij dat kussentje, die stoel of dat jasje op voorraad is. Vanuit Pinterest kun je direct doorklikken naar de verkoper en het voorwerp aanschaffen. De Lens-functie is daarmee ideaal voor wanneer je toevallig voorbij een etalage loopt, iets leuks ziet en wat onderzoek wil doen.

→ Download Pinterest in de Play Store (gratis)

4. 2112TD

Een hommage aan strategiegames uit de jaren ’90. Korter dan dat kunnen we de nieuwe game 2112TD niet omschrijven. Zoals je op basis van de titel mag verwachten speelt dit spel zich over een kleine 100 jaar af in de ruimte. De mensheid heeft de aarde achter zich gelaten en diverse koloniën op andere planeten gesticht.

Deze planeten vormen het toneel voor een klassieke ‘tower defence’-game die doet denken aan de jaren ’90. Je bent in 2112TD dus bezig met het maken van een sterk mogelijke basis die weerstand kan bieden aan hordes vijanden. Gedurende het spel krijg je meer mogelijkheden tot je beschikking om aanvallers af te weren, zoals luchtaanvallen.

→ Download 2112TD in de Play Store (2,19 euro)