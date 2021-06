De 4 beste Android-apps en games van de week

Een langverwachte game staat nu eindelijk in de Play Store, lekker puzzelen en een verrassend alternatief voor de Chrome-browser van Google. Dat en meer in dit overzicht van de beste Android-apps van afgelopen week.

1. Albion Online

Ein-de-lijk. Je kon Albion Online al jaren via een apk-bestand downloaden, maar sinds afgelopen week kun je de ongekend populaire multiplayergame gewoon in de Play Store downloaden. Albion Online is een gigantische game die zich helemaal online speelt. Samen met andere spelers maak je unieke wapens, uitrusting en verken je de uitgestrekte wereld.

Je moet eropuit trekken om grondstoffen te verzamelen en terwijl je dit doet op je hoede zijn, want het gevaar ligt overal op de loer. Tof is dat je in Albion ook een eigen stukje grond kunt claimen, om zo bijvoorbeeld eten op te verbouwen. Je hebt ruim 4GB vrije opslagruimte op je telefoon nodig om Albion te kunnen downloaden, dus houd daar rekening mee.

Albion Online Sandbox Interactive GmbH 8,8 (8.575 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Save The Sun

Zo uitgebreid als Albion Online is, zo behapbaar is Save The Sun. Deze platformgame speelt zich af in de ruimte en speel je in paar uur uit. In het spel ben je vooral bezig met van het ene naar het andere platform springen, klimmen, klauteren en puzzelen. Maak je geen zorgen, want de raadsels zijn goed te doen.

Je moet zo nu en dan een schakelaar omzetten, of een nieuwe verbinding maken door een blokje te verplaatsen. Save The Sun is een leuke game voor tussendoor, maar niet meer dan dat. Daarvoor is het verhaal te dun. In de game hebben aliens de zon gestolen, en jij moet de individuele stukjes vinden en verzamelen door – jawel – puzzels op te lossen.

Save the Sun BERO Games 8,4 (28 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Memory Stamps

Is Save The Sun iets te simpel voor je? Probeer dan Memory Stamps eens. Deze puzzelgame komt van dezelfde makers als Not Chess en benadert het puzzelgenre op geheel eigen manier. Je begint het spel door een postzegel te bekijken. Heb je het plaatje goed in je opgenomen?

Druk dan op verder, waarna langzamerhand elementen uit de postzegel verdwijnen. Aan jou de taak om het plaatje weer in ere te herstellen. Je kunt zelf kiezen hoe uitdagend de game moet zijn. Je kunt het spel dus heel rustig spelen, maar de moeilijksgraad ook flink opschroeven. Bovenal ziet het spel er prachtig uit.

Memory Stamps Tepes Ovidiu € 1,79 via Google Play via Google Play

4. Vivaldi

Vivaldi is geen hele populaire browser, maar wel een verrassend complete. Dit is al helemaal het geval na afgelopen week. Vivaldi heeft namelijk een nieuwe versie uitgebracht en die is inclusief e-maildienst, kalender en rss-lezer. Zodoende is Vivaldi nu een alles-in-1-internetdienst en het label ‘browser’ eigenlijk ontstegen.

Je kunt voortaan dus mailen met het privacybewuste Vivaldi Mail. Ook tof is de ingebouwde kalender, waar je gemakkelijk al je afspraken in kwijt bent. Als kers op de taart heeft Vivaldi ook een rss-lezer toegevoegd. Deze gebruik je om je te abonneren op je favoriete websites. Plaatsen zij een nieuw artikel, dan kom je ze in de rss-lijst tegen.