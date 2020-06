De 5 beste Android-apps in de Play Store van week 24 – 2020

Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps in de Play Store. Veel zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games van afgelopen week voor je.

1. Adobe Photoshop Camera

Adobe heeft een nieuwe app aan de Play Store toegevoegd. Adobe Photoshop Camera werd vorig jaar al aangekondigd en is vanaf deze week te gebruiken. Zoals je op basis van de naam mag verwachten kun je met deze app foto’s maken. Hier is in principe weinig unieks aan, maar daar heeft Adobe wat voor bedacht.

Adobe Photoshop Camera maakt namelijk gebruik van Sensei, Adobe’s kunstmatige intelligentie-techniek. Dit is een hele mond vol, maar het komt erop neer dat de app foto’s herkent en uit zichzelf bijpassende filters aanraadt. Je kunt foto’s hierdoor op maar liefst 80 manieren opfleuren. Ook beschikt de nieuwe camera-app over uitgebreide bewerkingsmogelijkheden.

→ Download Adobe Photoshop Camera in de Play Store (gratis)

2. Dropbox

De donkere modus is in opkomst. In onder meer Gmail, YouTube en Facebook kun je het ‘licht uitdoen’ en sinds deze week hoort ook Dropbox in het rijtje thuis. De populaire cloudopslagdienst werd afgelopen week bijgewerkt. Wanneer je de update hebt geïnstalleerd vind je in het instellingenmenu een kopje om de donkere modus in te schakelen.

Hier worden alle kleuren omgedraaid: wit wordt zwart, en vice versa. Een donkere modus is daarmee vooral handig tijdens de avonduren. Dropbox, een app die van zichzelf relatief veel wit gebruikt, wordt zo namelijk een stuk minder fel. De Dropbox-update is gefaseerd uitgerold. Het kan dus eventjes duren voordat jij de nieuwste software aangeboden krijgt.

→ Download Dropbox in de Play Store (gratis)

3. DreamLab

Vodafone Foundation, bekend van de telecomprovider, heeft afgelopen week DreamLab uitgebracht. Deze app bundelt de rekenkracht van telefoon om onderzoek naar het coronavirus te doen. Hoe meer mensen de app downloaden, hoe meer processorkracht er vrij komt. Processors vormen het kloppend hart van een smartphone.

Meedoen is heel simpel. Je hoeft alleen maar DreamLab te downloaden, de app te activeren en ervoor te zorgen dat je smartphone aan de oplader hangt. Vervolgens gaat automatisch een gedeelte van de rekenkracht van jouw telefoon naar wetenschappers die onderzoek doen naar COVID-19. Op die manier wordt een soort supercomputer gecreëerd, bestaande uit individuele smartphones.

→ Download DreamLab in de Play Store (gratis)

4. LinKeep

LinKeep is een nieuwe Android-app voor het beheren van linkjes. Het idee is simpel. Zodra je een interessante pagina tegenkomt tik je in de browser op de deelknop. Vervolgens word je naar LinKeep doorgestuurd. Hier staat de link alvast voor je ingevuld, waarna je nog een naam en eventuele categorie kunt opgeven.

Vervolgens vind je de link terug in het overzicht. Vanuit het LinKeep-startscherm kun je direct websites openen, links doorsturen naar andere apps (zoals Gmail) of de informatie aanpassen. LinKeep is daarmee vooral handig voor mensen die werken met bladwijzers onhandig vinden.

→ Download LinKeep in de Play Store (gratis)

5. Words for a bird

Bart Bonte is terug. De Belgische gamemaker, onder meer bekend van blue en green, heeft een nieuwe puzzelgame uitgebracht: Words for a bird. In dit spel staan niet kleuren centraal, maar vogels. In deze cryptische puzzelaar help je het vogeltje bij het raden naar de juiste woorden om het gedichtje compleet te maken.

De witte doos aan de linkerkant van het scherm husselt de letters waarnaar je zoekt door elkaar. Aan jou de taak om orde aan te brengen. Words for a bird bestaat uit 15 levels. Uiteraard worden de puzzels steeds pittiger. Er komen bijvoorbeeld steeds meer onnodige letters bij.

→ Download Words for a bird in de Play Store (gratis)