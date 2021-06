De 5 beste Android-apps en games van de week – Editie #24 2021

De terugkeer van RuneScape, samen quizzen en geld besparen op je drogisterijproducten. Dat en nog veel meer in dit wekelijkse overzicht van de beste Android-apps, games en updates.

1. Kahoot!

Je hebt vast weleens een Kahoot! gedaan met collega’s, vrienden of studiegenoten. Het online platform is al jaren een van de beste manieren voor het organiseren van quizzes en sinds afgelopen week is er ook een heuse app.

Met de officiële Kahoot!-app kun je makkelijker testen organiseren en mensen uitnodigen. Ook het invullen van de quizzes is simpeler, want je hoeft niet langer via de browser ‘in te bellen’. Je kunt daarnaast speciale online toernooitjes houden met vrienden, of de app gebruiken als manier om jezelf te overhoren.

Kahoot! Play & Create Quizzes Kahoot! 9,2 (337.098 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. RuneScape

Het heeft even geduurd, maar RuneScape is nu écht beschikbaar voor Android-smartphones en -tablets. De mobiele versie van de iconische pc-game werd al in 2018 aangekondigd en is nu eindelijk officieel uitgerold. De mobiele versie beschikt over alles dat je ook in de pc-versie kunt doen.

Je kunt met je bestaande RuneScape-account inloggen op je telefoon of tablet. De gegevens worden automatisch overgezet. RuneScape beleefde zijn hoogtijdagen rond 2010 en werd toen door miljoenen mensen gespeeld. Je bent in de game vooral bezig met de fantasievolle werelden verkennen, je karakter sterker maken en het zoeken naar nieuwe uitrusting.

RuneScape - Open World Fantasy MMORPG Jagex Games Studio 5,2 (4.851 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. The Witcher Tales: Thronebreaker

Afgelopen week verscheen Thronebreaker, een nieuwe game die zich afspeelt in het universum van The Witcher. In het spel kruip je in de huid van Meve, de koningin van de denkbeeldige landen Lyria en Rivia. Je bent in oorlog en aan jou de taak om de vijandige Nilfgaardian te verslaan.

De game speelt zich af voor de gebeurtenissen van eerdere The Witcher-boeken, -games en de tv-serie. Je bent in het spel vooral bezig met puzzels oplossen en het tactisch aansturen van jouw manschappen. Deze ‘gevechten’ beslis je door het leggen van kaarten, vergelijkbaar met hoe het werkt in Gwent, het bekende kaartspel uit The Witcher-games.

The Witcher Tales: Thronebreaker CD PROJEKT S.A. 7,2 (1.811 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Promo

Promo is een nieuwe korting-app, met een twist. Je gebruikt de app namelijk niet om folders per winkel te bekijken. In plaats daarvan vink je jouw favoriete artikelen aan en vervolgens houdt Promo je op de hoogte van interessante aanbiedingen en deals. De app scant hierbij voortdurend het aanbod van meerdere (online) winkels af.

Je kunt gratis zoeken naar producten. Met de gratis versie van Promo voeg je maximaal drie favoriete producten toe. Wil je meer artikelen op jouw ‘verlanglijst’ zetten, dan moet je een betaald abonnement à 1 euro per maand (of 10 euro per jaar) neerleggen. Leuk feitje: Promo wordt ontwikkeld door de Nederlander Jasper Kuperus.

Promo Qscope 6,2 (10 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Reason

De toekomst van apps is sociaal. Steeds meer programma’s bouwen mogelijkheden in om contact te hebben met andere gebruikers. Neem nou de kersverse Reason-app. Deze app omschrijft zichzelf als dé podcast-app. Het unieke kenmerk van Reason is dat je tijdens het luisteren naar podcasts kunt praten met andere luisteraars.

Dat doe je door met elkaar te chatten. De app probeert hiermee de doorgaans individuele podcast-ervaring om te vormen tot een sociale gebeurtenis. Je kunt bijvoorbeeld met anderen interesse fragmenten uit de show nabespreken, of vrienden toevoegen om op de hoogte te blijven van wat zij luisteren. Reason is daarmee dus een soort sociaal netwerk voor podcastliefhebbers.