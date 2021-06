De 4 beste Android-apps en games van de week (editie #25 2021)

Hoe goed ben jij in keuzes maken? De indrukwekkende en interactieve game Unmaze legt jou een duivels dilemma voor. Verder staan we stil bij de CoronaCheck-app. Dat en meer in dit wekelijkse overzicht van de beste Android-apps en games.

1. Unmaze

Unmaze is een spannende puzzelgame met een duivels dilemma. Je moet in het spel twee personages, Asterion en Theseus, naar de uitgang van het doolhof begeleiden. Zo gezegd, zo gedaan. Er zit echter een belangrijk addertje onder het gras. Wanneer je de een helpt, laat je de ander in de steek.

Speel je het spel in het licht, dus bijvoorbeeld wanneer buiten de zon schijnt, dan help je Theseus de weg te vinden. Pak je je smartphone er ‘s avonds bij, dan verleen je Asterion juist een dienst. Aan jou de taak om je aandacht goed te verdelen. Doe je dit niet, dan verandert het personage dat verdwaalt in een monster.

Unmaze - a myth of shadow & light ARTE Experience 8,8 (14 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. CoronaCheck

Nederland gaat weer open en CoronaCheck speelt hierin een belangrijke rol. Je gebruikt de app vanaf 1 juli om (binnen Europa) te reizen en je kunt ermee naar binnen bij discotheken en festivals. Hoe doe je dit? Door een qr-code aan te maken via de app. Met deze code krijg je vervolgens toegang bij (binnen)evenementen en kun je op reis.

Hiervoor moet je wel (voldoende) gevaccineerd zijn, een negatief testbewijs hebben of al corona hebben gehad én dit kunnen bewijzen. Afgelopen week hebben wij een uitgebreide uitleg over de CoronaCheck-app geschreven. Lees deze vooral wanneer je nog vragen hebt, want alles dat je moet weten wordt behandeld.

Lees verder: Op vakantie en naar festivals met de CoronaCheck-app: zo werkt het

CoronaCheck Rijksoverheid 7 (514 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Baba Is You

Baba Is You was een van de beste games van 2019 en is sinds afgelopen week ook voor Android-telefoons verkrijgbaar. In deze creatieve puzzelgame moet je je hersenen flink laten kraken, want de raadsels zijn pittig. Dit komt vooral omdat je de spelregels zelf kunt aanpassen. Dit klinkt simpel, maar je moet hierdoor heel creatief denken.

Doel van het spel is om met woordenblokjes te husselen totdat je uiteindelijk een bepaalde zin krijgt. Deze blokjes kunnen overal in het level (meer dan 200 in totaal) verstopt zitten. Wanneer een woord achter een muur zit, moet je bijvoorbeeld eerst de regel opheffen waardoor je erbij kunt. Dit levert echter weer andere problemen op. Klinkt verwarrend? Is het ook. Baba Is You is typisch zo’n game die je echt zelf moet beleven om het te snappen.

Baba Is You Hempuli 9,8 (57 reviews) € 7,99 via Google Play via Google Play

4. Laoshi

Steeds meer mensen willen Chinees leren. Dat is ook niet zo vreemd, want de invloed van het Oosterse land reikt steeds verder en dus is het nooit verkeerd om je woordje klaar te hebben. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, want Chinees is voor ons Nederlanders (en Belgen) een ontzettend lastige taal om te leren.

Daar komt Laoshi om de hoek kijken. Deze app probeert Chinees leren makkelijker te maken door met geheugenkaartjes te werken. Verder krijgt de app binnenkort een update waarna je Chinese tekens kunt oefenen door ze na te tekenen op het scherm van je smartphone.