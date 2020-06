De 5 beste Android-apps in de Play Store van week 26 – 2020

Iedere minuut komen er nieuwe apps bij in de Play Store. De meesten zijn het downloaden echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht richten we ons daarom op de pareltjes. Dit zijn de beste Android-apps, updates en games van afgelopen week.

1. Google Foto’s

De populaire Foto’s-app van Google gaat op de schop. Het bedrijf bracht afgelopen week een update uit voor alle gebruikers. Een in het oog springende verandering is dat je voortaan drie onderdelen in de navigatiebalk aan de onderkant terugvindt: Foto’s, Zoeken en Bibliotheek.

Ook wordt er een interactieve kaart aan Google Foto’s toegevoegd. Deze laat zien waar en wanneer jouw kiekjes zijn gemaakt. Door dit voor iedere individuele foto te doen ontstaat er zo een ‘hittekaart’ van jouw herinneringen. De update rolt gefaseerd uit: het kan dus even duren voordat jij ‘m binnenhebt.

→ Download Google Foto’s in de Play Store (gratis)

2. Rising Sushi

Ben je gek op sushi en goed in dingen onthouden? Probeer dan Rising Sushi eens. In deze game is het -niet geheel toevallig- de bedoeling om zoveel mogelijk sushi te stapelen. Hierbij moet je wel een bepaalde volgorde aanhouden, anders valt je toren van Japanse gerechtjes om.

Het werkt heel simpel. Je begint altijd met een order die je moet namaken. Vervolgens pak je met de kraan de benodigde ingrediënten, maar let op. Deze sushi-onderdelen verplaatsen zich namelijk continu. Je moet dus het hoofd koel houden en je aandacht verdelen.

→ Download Sushi Rising in de Play Store (2,79 euro)

3. Acture

Je pakt je telefoon op om te kijken hoe laat het is, maar voordat je het goed en wel doorhebt zit je minutenlang te scrollen door social media. Herkenbaar? Acture is een nieuwe app tegen smartphoneverslaving. Het zit simpel, maar confronterend in elkaar.

Iedere keer dat je je telefoon oppakt vraagt Acture namelijk naar je beweegreden. Waarom heb je nu je smartphone nodig? Pas als je antwoord geeft ontgrendelt je toestel. Op die manier probeert de app je bewust te maken van je smartphonegebruik.

→ Download Acture in de Play Store (gratis)

4. The Almost Gone

The Almost Gone is een mysterieuze puzzelgame die qua vormgeving wel wat weg heeft van Monument Valley. Aan jou de taak om vanuit diorama-standpunt raadsels op te lossen, waarbij je vaak gebruik moet maken van de aanwezige huishoudelijke attributen, zoals een schaar op trappetje.

Binnen een tijdsbestek van een paar uur puzzel je je een weg door verschillende omgevingen en raak je steeds verder verstrikt in het verhaal, dat een paar verrassende wendingen heeft. Verder valt The Almost Gone op dankzij zijn dromerige, architectuur-achtige vormgeving. Om de release te vieren is het spel tijdelijk iets goedkoper.

→ Download The Almost Gone in de Play Store (tijdelijk 4,89 euro, normaal 6,99)

5. Nature Today

Het ‘tekenseizoen’ is weer begonnen. De helft van alle tekenbeten vindt plaats in juni en juli en Nature Today probeert dat aantal omlaag te krijgen. De app heeft namelijk een heuse ‘tekenkaart’ toegevoegd. Nature Today laat hierin zien waar je het meeste risico loopt, en hoe jij kunt controleren op eventuele tekenbeten.

De tekenkaart is in samenwerking met de universiteiten van Wageningen en Twente in elkaar gezet. De gegevens van website tekenbeet.nl worden hierbij aangevuld met satellietinformatie en weersinformatie. Nature Today is gratis uit te proberen, maar na de proefperiode van 1 maand moet je een abonnement van 2 euro per maand afsluiten.

→ Download Nature Today in de Play Store (gratis)