De 4 beste Android-apps en games van de week (editie #26 2021)

Altijd en overal Netflix kijken, overleven als kikker in een chaotische wereld en een interessant alternatief voor WhatsApp. Dat en meer check je in dit wekelijkse overzicht van de beste Android-apps, games en updates.

1. Netflix

Netflix heeft afgelopen week geen gigantische, maar wel een fijne update uitgebracht. Voortaan kun je namelijk ‘gewoon’ offline films en series kijken, zelfs wanneer ze nog niet helemaal gedownload zijn. Het idee hierachter is dat je bij haast niet hoeft te wachten voordat je Netflix-downloads klaar zijn.

Zelfs wanneer je maar een paar minuten van een film of serie hebt gedownload kun je beginnen met kijken. Heb je op een later moment weer een goede internetverbinding, dan wordt de download (of downloads) automatisch hervat.

Netflix Netflix, Inc.

2. Froglike: The Frog Roguelike

Hoe lang kun jij overleven? Die vraag staat centraal in Froglike: The Frog Roguelike. Je kruipt in de huid van een kikker die moet proberen zo lang mogelijk te overleven. Dat doe je door vijanden te ontwijken en tactisch gebruik te maken van je omgeving. Spring bijvoorbeeld van het ene naar het andere lelieblad om ze te slim af te zijn.

Als je Froglike met één woord moet omschrijven kom je snel uit op “chaotisch”. De spelwereld verandert continu, aanvallen komen vanuit alle mogelijke hoeken en je staat bovendien altijd onder tijdsdruk. Gelukkig kun je wel allerlei upgrades scoren die het spelen (iets) comfortabeler maken.

Froglike: The Frog Roguelike Jimjum

3. Railroad Ink Challenge

Railroad Ink Challenge is dé game voor mensen die altijd al bij de spoorwegen hebben willen werken. In het spel sta je aan het hoofd van een spoorwegmaatschappij en moet je zoveel mogelijk connecties tussen losse spoorwegen maken. Let wel goed op, want je krijgt strafpunten voor ‘open eindes’.

Bonuspunten verdienen kan ook. Je haalt een extra hoge score door het spoornetwerk zoveel mogelijk uit te breiden met spoor, snelwegen en stations. Aan het begin van iedere ronde moet je een digitale dobbelsteen gooien en krijg je enkele ‘kaarten’ voorgelegd. Op deze kaarten staan welke opties je hebt om het spoornetwerk in goede banen te leiden.

Railroad Ink Challenge Horrible Guild

4. Telegram

Telegram heeft afgelopen week een hele fijne update uitgebracht. Je kunt voortaan namelijk met 29 anderen beeldbellen. Het is trouwens mogelijk om meer mensen in de groep uit te nodigen, maar zij kunnen dan ‘slechts’ audiobellen. In WhatsApp kun je natuurlijk ook videobellen met een groep, maar daar is de limiet 8.

Ook tof: je kunt nu je beeldscherm delen tijdens het videobellen. De anderen zien daardoor wat er op jouw scherm gebeurt. Telegram heeft inmiddels honderden miljoenen gebruikers en zet met deze update een belangrijke volgende stap om dé chat-app te worden.