De 4 beste Android-apps in de Play Store van week 27 – 2020

Iedere minuut komen er nieuwe apps bij in de Play Store. De meesten zijn het downloaden echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht richten we ons daarom op de pareltjes. Dit zijn de beste Android-apps, updates en games van afgelopen week.

1. Twobird

Twobird is een mail-, takenlijst- en dagboek-app ineen. Dit alles doe je vanuit de inbox, hét centrale element van Twobird. Boodschappenlijstje voor vanavond nodig? Schrijf een lijstje voor jezelf in de inbox? Krijg je een snelle ingeving voor een leuk verjaardagscadeau? Schrijf een notitie aan jezelf in de inbox.

Naast dat alles kun je met Twobird ook ‘gewoon’ mailen. Alhoewel, gewoon is misschien niet helemaal het goede woord. Je kunt e-mails namelijk bewerken, ook nadat je ze al verzonden hebt. Verder zit Twobird vol met gebruiksvriendelijke opties, zoals de mogelijkheid om notities onderling te delen, wat bijvoorbeeld ideaal is voor gezinnen.

→ Download Twobird in de Play Store (gratis)

2. WhatsApp

Afgelopen week bracht WhatsApp een enorme update uit. Er zijn vier dingen toegevoegd. Ten eerste kun je gesprekken vanaf nu opfleuren met dynamische stickers. De vrolijke plaatjes wat tot nog toe stilstaand, maar vanaf nu bewegen ze dus ook. Verder heeft WhatsApp een donkere modus aan WhatsApp Web toegevoegd.

Zo’n ‘dark mode’ is ideaal voor wanneer je ‘s avonds een berichtje moet versturen. Verder is het videobellen met WhatsApp verbeterd en heeft men een qr-code-scanner toegevoegd. Hiermee kun je makkelijk contacten toevoegen aan de chat-app door alleen even je camera op de qr-code van iemand anders te richten.

→ Download WhatsApp in de Play Store (gratis)

3. Sphaze

Sphaze is een prachtige, nieuwe puzzelgame die spelers meeneemt naar een fantasierijke science fiction-achtige wereld. Aan jou de taak om robots te begeleiden door een scala aan doolhoven, die steeds pittiger worden. Sphaze valt vooral op dankzij zijn vormgeving, dat het best te omschrijven is als een combinatie van Monument Valley en Cut the Rope.

Je moet een paar euro’s voor Sphaze neertellen, maar daar krijg je een hoop voor terug. De puzzelgame bestaat namelijk uit 40 levels. Zodra je deze allemaal succesvol hebt doorlopen krijg je toegang tot 20 andere spelwerelden, die nóg pittiger zijn.

→ Download Sphaze in de Play Store (1,99 euro)

4. JioMeet

Langzaamaan openen steeds meer bedrijven hun deuren en zien collega’s elkaar weer in het echt, maar videobellen lijkt voorlopig een blijvertje te zijn. JioMeet is de zoveelste dienst die hierop probeert in te spelen. De nieuwe app is nagenoeg een directe kopie van Zoom, een van de populairste opties voor videobellen.

JioMeet heeft echter één troef achter de hand. Je kunt namelijk gratis gesprekken voeren die maximaal 24 uur mogen duren. Alsof dat nog niet genoeg was is er eveneens geen limiet aan het aantal videoconferenties dat je mag voeren. Er kunnen maximaal 100 mensen aan één videobelgesprek meedoen. Vooralsnog heb je wel een uitnodiging van een bestaand JioMeet-lid nodig om mee te doen.

→ Download JioMeet in de Play Store (gratis)