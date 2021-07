De 4 beste Android-apps en games van de week (editie #27 2021)

De waterbestendigheid van je smartphone testen, verkeersboetes voorkomen en een fictief Noors eiland verkennen. Dat en meer check je in dit wekelijkse overzicht van de beste Android-apps, games en updates.

1. Water Resistance Tester

Water Resistance Tester valt stevig in de categorie van ‘handige dingen waarvan we niet wisten dat je ze met een app kon doen’. De app test de integriteit van de IP67/IP68-classificatie van je Android-telefoon, door gebruik te maken van de barometer in je smartphone. Download de gratis app en volg de aanwijzingen op het scherm. Je krijgt vervolgens een cijfer, dat aangeeft hoe waterbestendig jouw smartphone nog is.

Na verloop van tijd verslijten de waterbestendige zegels in je smartphone. Hierdoor neemt de waterbestendigheid langzaam af. Water Resistance Tester is dan ook vooral ontzettend handig voor mensen met een wat oudere smartphone.

Water Resistance Tester Ray W 7,2 (531 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Flitsmeister

Heb je de meest recente update van Flitsmeister al geïnstalleerd? De laatste versie van de geliefde verkeers-app bevat allerlei handige verbeteringen. Flitsmeister voor Android Auto wordt bijvoorbeeld uitgebreid met alternatieve routes. Handig als je onderweg nog ergens iets moet ophalen, bijvoorbeeld. Dankzij een nieuwe agenda-koppeling wordt daarnaast bij het plannen van een route, ook de locatie van een toekomstige afspraak getoond.

Ook krijgen gebruikers van Flitsmeister vanaf nu de maximumsnelheden te zien bij werkzaamheden. Verkeersboetes de spuigaten uitlopen als er aan de weg gewerkt wordt, dus wij zijn erg blij met deze toevoeging.

Flitsmeister Flitsmeister 9,2 (39.672 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Spotify

Waar Spotify voor iOS deze week een grote update kreeg om muziek offline via een Apple Watch te kunnen streamen, heeft de muziek-app ook een fijne update voor Android-smartphones uitgerold. Een oude functie die veel gebruikers enorm misten, is terug! Het gaat om de neerwaardse veegbeweging in afspeellijsten, waardoor de zoekbalk tevoorschijn kwam.

Spotify besloot in 2018 om de functie uit de app te slopen. Gebruikers waren niet blij en bleven vragen om een terugkeer van de functie. Nu is het eindelijk zo ver.

Spotify: Listen to podcasts & find music you love Spotify Ltd. 8,8 (22.922.530 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Embracelet

Embracelet is een populair avonturenspel dat al beschikbaar was voor de Nintendo Switch, maar onlangs ook is overgebracht naar Android. De visuals hebben een originele stijl, die goed past bij het Noorse eiland dat je moet verkennen. Binnen de game kan je een aantal unieke verhalen verkennen. Houd er wel rekening mee dat het geen spel voor kinderen is. Embracelet is een titel met een paar volwassen thema’s, dus laat je niet misleiden door de simpele graphics.

Ook een dingetje: de game is vrij prijzig. Het spel is te koop voor 7 euro. Wat ons betreft is een uitgebreide game met mooie graphics en een diepgaand verhaal wel wat waard, maar dat is natuurlijk geheel persoonlijk.