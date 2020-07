De 4 beste Android-apps in de Play Store van week 28 – 2020

Iedere minuut komen er nieuwe apps bij in de Play Store. De meesten zijn het downloaden echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht richten we ons daarom op de pareltjes. Dit zijn de beste Android-apps, updates en games van afgelopen week.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Soda Dungeon 2

De populaire role playing game (rpg) Soda Dungeon heeft een opvolger gekregen. Deel twee bouwt voort op het fundament van zijn voorganger. De game draait om het verzamelen van spullen, het uitbouwen van je karakter en het verslaan van slechteriken. Ook de humor is nog steeds aanwezig, evenals de opvallende retrovormgeving.

Het klinkt een beetje bizar, maar in Soda Dungeon 2 kruip je in de rol van een café-uitbater die een leger aan frisdrank verslaafde huurlingen inschakelt. Deze ‘soldaten’ stuur je erop uit om jouw vijanden te verslaan. Je betaalt ze uit in, jawel, soda (frisdrank). Soda Dungeon 2 is gratis te spelen, maar biedt wel een hoop in-app aankopen aan.

→ Download Soda Dungeon 2 in de Play Store (gratis)

2. Oto Music

Oto Music is een app voor mensen die hun muziek lokaal opslaan en geen Apple Music, Deezer of Spotify gebruiken. De muziek-app is redelijk rechttoe-rechtaan, maar doet wat het moet doen. Naast een mooie en overzichtelijke muziekspeler kun je onder meer een donkere modus instellen, casten naar je Chromecast en een persoonlijk thuisscherm maken.

Maar, de app heeft meer om het lijf zodat ook de echte muziekkenners aan hun trekken komen. Je kunt bijvoorbeeld nauwkeurig je muziekcollectie beheren en metadata als albumtitels, artiesten en audiokwaliteit opgeven. Ook zit er een equalizer in Oto Music en kan de app overweg met hoogwaardige audioformaten, zoals flac.

→ Download Oto Music in de Play Store (gratis)

3. Slatch

Slatch is een nieuwe berichten-app met een interessante insteek. De chat-app kan berichten die jij wil verzenden namelijk automatisch vertalen. Slatch spreekt meer dan 103 talen, waaronder wereldtalen als Engels, Frans, Spaans, Chinees en Russisch. Ook Nederlands herkent hij.

Het werkt heel simpel. Je tikt simpelweg een berichtje in je eigen taal, selecteert een ontvanger (of een groep) en geeft aan welke taal deze persoon spreekt. De app regelt de rest. Verder kun je met Slatch audioberichten en natuurlijk foto’s versturen. De app is van Franse makelij.

→ Download Slatch in de Play Store (gratis)

4. Dumb Ways to Die: Superheroes

Ken je het tv-programma Wipeout nog? In deze show moesten deelnemers zich door een parcours gevuld met bewegende, vallende en inkomende hindernissen heen worstelen. Het doel was om het eindpunt te bereiken. Datzelfde doe je in de nieuwe game Dumb Ways to Die: Superheroes.

Het werkt simpel. Je karakter blijft automatisch doorrennen over de baan terwijl alle spelelementen erop gericht zijn om jou juist van dit parcours af te beuken. Aan jou de taak om wendbaar alle hindernissen te omzeilen. Dumb Ways to Die: Superheroes is een chaotisch, dynamisch maar vermakelijk spelletje voor tussendoor.

→ Download Dumb Ways to Die: Superheroes (gratis, met in-app aankopen)