De 5 beste Android-apps in de Play Store van week 29 – 2020

Er komen continu nieuwe apps bij in de Play. Store De meesten zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.

1. Google Maps

Google Maps heeft afgelopen week twee fijne updates uitgebracht. De patches helpen je om precies te achterhalen waar je bent, én tijdens het zoeken naar dat ene winkeltje of restaurant. Ten eerste beschikt de Street View van Google Maps nu over markeringen. Deze laten tijdens het navigeren zien waar winkels, café’s en bezienswaardigheden zitten, zonder dat je naar de naam op de gevel hoeft te zoeken.

Daarnaast is ook Live View van een update voorzien. Deze functie zorgt ervoor dat je tijdens het navigeren precies kunt achterhalen waar je bent. Het enige dat je hiervoor hoeft te doen is je smartphonecamera op een noemenswaardig gebouw of straatnaambordje richten. Vervolgens laat het blauwe bolletje je exacte locatie zien.

→ Download Google Maps in de Play Store (gratis)

2. Layton: Lost Future

Nadat ontwikkelaar Level-5 eerder al twee andere Nintendo DS-games uit de Layton-serie voor smartphones uitbracht, is nu Lost Future ook in de Play Store te vinden. Dit spel kwam voor het eerst in 2010 uit. Zoals altijd help je rechercheur Hershel Layton met het helpen van burgers en oplossen van puzzels.

Layton: Lost Future combineert (steeds moeilijker wordende) raadsels met avonturen en fraaie graphics. De iconische cutscenes, de filmische fragmenten die je door het spel heen te zien krijgt, zijn bovendien opgepoetst naar hd-kwaliteit. De game ziet er daardoor goed uit, maar is niet goedkoop.

→ Download Layton: Lost Future in de Play Store (14,99 euro)

3. Aap Noot Mies

Aap Noot Mies is een nieuw educatief spelletje voor de tablet van Nederlandse bodem. De app probeert kinderen (van rond de 3 jaar) het alfabet te leren zodat hij of zij klaar is voor dé grote stap: naar school gaan. Aap Noot Mies is vrolijk en kleurrijk vormgegeven, en de animaties doen denken aan Headspace, de welbekende meditatie-app.

De educatieve app leert kinderen het alfabet lezen, maar laat ook de klanken van de letters horen. Aap Noot Mies is voor Android-tablets ontwikkeld: de meeste Android-telefoons worden niet ondersteund. De eerste paar levels zijn gratis, maar voor de volledige ervaring moeten ouders de portemonnee trekken.

→ Download Aap Noot Mies in de Play Store (gratis)

4. SportWallet

Nog een app van eigen bodem in het wekelijkse overzicht: SportWallet. Zoals welbekend zijn Nederlanders niet vies van een beetje korting en daar speelt deze applicatie handig op in. Tenminste, wanneer je sportief bent. SportWallet zet sportprestaties namelijk om in kortingscodes welke je kunt gebruiken voor het aanschaffen van nieuwe sportspullen.

Het werkt simpel. Ten eerste maak je een SportWallet-account aan, waarna je het profiel koppelt met Strava. Vervolgens is het tijd om te zweten en kun je beginnen met sporten, of dat nu fietsen, rennen of zwemmen is. Jouw afgelegde kilometers worden door de app omgezet in kortingscodes.

→ Download SportWallet in de Play Store (gratis)

5. Make Ends Meet

Make Ends Meet is een nieuwe puzzelgame die vooral opvalt dankzij zijn minimalistische, op de jaren ’20 gebaseerde vormgeving. Dat stijlelement merk je bijvoorbeeld aan de audio, want tijdens het oplossen van raadsels word je continu begeleid door sfeervolle jazzmuziek op de achtergrond.

Het doel van Make Ends Meet is om een touw te tekenen rondom een collectie van balletjes met verschillende kleuren. Hierbij moet je vaak een specifiek aantal van een bepaalde kleur in je ‘net’ verzamelen om door te kunnen gaan naar het volgende level. Bovendien heb je continu te maken met tijdsdruk waardoor Make Ends Meet een uitdagende puzzelgame is.

→ Download Make Ends Meet in de Play Store (gratis)