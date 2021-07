De 5 beste Android-apps en games van de week (editie #29 2021)

Stap in de wereld van The Witcher, blijf op de hoogte van de beste koopjes en ben jij in staat een moord te verzwijgen? Dat en meer in deze editie van beste Android-apps van de week.

1. The Witcher: Monster Slayer

Pokémon GO, maar dan in de monsterachtige wereld van The Witcher. Dat is The Witcher: Monster Slayer in een notendop. Deze game speel je door eropuit te trekken in de ‘echte’ wereld. Met je telefoon in de hand navigeer je naar vijanden die je moet verslaan of personages die jou verder kunnen helpen met een opdracht.

Het uiteindelijke doel is om de beste monsterjager ooit te worden. Je bent dus veel bezig met het verslaan van trollen, draken en ander gespuis. Tijdens het spelen krijg je steeds betere uitrusting, waardoor gevechten spectaculairder worden. Ook zitten er veel interessante opdrachten en verhaallijnen in de mobiele game, net zoals je van de consolespellen gewend bent.

2. Overboard!

We nemen je mee naar 1935. Midden op de Atlantische Oceaan wordt een moord gepleegd op het cruiseschp. Het is nog acht uur varen naar de haven van New York en de autoriteiten hebben tot dan om de moordenaar te vinden. De moordenaar, dat ben jij. Ben jij in staat om zo lang uit de handen van de politie te blijven?

Welkom bij de game Overboard! Dit spel draait om het klassieke whodunnit-scenario, waarbij men er probeert achter te komen wie de moordenaar is. Uniek aan het spel is dat jij de moordenaar bent. Je moet er dus voor zorgen dat je niet gepakt wordt. Dat doe je door ruis te veroorzaken en anderen verdacht te maken.

3. Perfect World: Revolution

Meer dan 1 miljoen mensen schreven zich in voor de pre-registratie van Perfect World: Revolution en sinds afgelopen week kan iedereen de unieke game downloaden. Je kunt de multiplayergame namelijk met één hand bedienen. Perfect World: Revolution is een aangepaste versie van het basisspel, dat in 2005 voor de Chinese markt uitkwam.

De Oosterse invloeden in het spel zijn daardoor duidelijk aanwezig. Je komt onder meer draken, tijgers en een hoop Aziatische architectuur. Perfext World: Revolution is gemaakt voor smartphones en bevat tientallen, zo niet honderden uren aan spelplezier. Samen met andere spelers kun je onder meer deelnemen aan grootste veldslagen, de wereld ontdekken en handelen.

4. Cartie

Koopjesjagers opgelet. Cartie is een handige app die jou een seintje geeft op het moment dat die tv, broek of schoenen die je allang wil hebben plotseling in de uitverkoop is. Je gebruikt de app om de prijsontwikkeling van een product dat je wil hebben te volgen.

Vervolgens houdt Cartie het aanbod van webshops in de gaten. Zakt de adviesprijs van jouw beoogde tv plots onder de (door jou gemaakte) ondergrens? Dan krijg je een seintje. Omdat Cartie op de hoogte is van de volledige prijshistorie van een product, kun je ook zien of de huidige prijs een goede is, of eigenlijk nog steeds te hoog.

5. Clubhouse

Clubhouse was begin dit jaar een hit. De app, waarin je met anderen in zogeheten Rooms kunt praten over wat je maar wil, was eerst alleen voor iPhones beschikbaar. Later kwam de app naar Android, maar je had wel een uitnodiging nodig. Die eis is nu komen te vervallen. Iedere Android-gebruiker kan dus op Clubhouse.

De app draait om audio. Videobellen behoort niet tot de mogelijkheden. In de Rooms wordt gesproken over bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling, leiderschap of gezond eten. Je kunt aansluiten bij een bestaande Room, of je eigen sessie beginnen.