De 5 beste Android-apps in de Play Store van week 3 – 2020

De Google Play Store zit geen seconde stil. Er komen continu nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. De meesten zijn het downloaden echter niet waard. Iedere week scheidt Android Planet daarom het kaf van het koren. Dit zijn de beste Android-apps van afgelopen week.



1. Meza Machina

Meza Machina is een fraai vormgegeven puzzelgame die zich afspeelt op een speelveld bestaande uit in totaal 16 vlakken. Je komt alleen verder door tactisch om te springen met aanval-, verdediging- en behendigheidsbewegingen. Je kunt het spel daarmee het best vergelijken met een vorm van schaken.

Een absoluut pluspunt van Meza Machina is de gemakkelijke besturing. De game slaagt er heel aardig in om alles behapbaar te laten aanvoelen, ondanks de hectiek. Bovendien ziet het spel er dankzij de steampunk-vormgeving fraai uit. Meza Machina is echter niet perfect. De verhaallijn is bijvoorbeeld redelijk voor de hand liggend.

→ Download Meza Machina in de Play Store (gratis, met in-app aankopen)

2. Centr

De meeste ondernemers maken flinke omzetten in december, maar sportschooleigenaren vieren in januari pas feest. Hordes mensen nemen zich voor om dit jaar wel écht te gaan sporten, maar haken vaak snel af. Centr, een app van de populaire acteur Chris Hemsworth, probeert daar verandering in te brengen.

Centr omschrijft zichzelf als een trainer, voedingsdeskundige en coach in één. Naast oefeningen krijg je dus ook gezonde gerechten voorgeschoteld. Centr heeft afgelopen week een update gehad. Je kunt nu onder meer oefeningen in landschapsmodus bekijken en makkelijker je abonnement beheren.

→ Download Cecconoid in de Play Store (gratis proefperiode)



3. Cecconoid

Het is 15 april 2088. Je ruimteschip wordt te grazen genomen door een kwaadaardige leider en zijn metgezellen. Aan jou de taak om je ruimteschip en bemanning te beschermen voor dit onheil. Je merkt het wellicht al: de verhaallijn van Cecconoid is redelijk standaard.

De rappe platformshooter is daarentegen wel degelijk de moeite waard. Dit heeft alles te maken met de iconische retrovormgeving en fijne besturing. De game oogt gigantisch chaotisch en verhoogt daarmee zonder twijfel je bloeddruk. Cecconoid is een heerlijk spel voor als je een paar minuten tijd te doden hebt.

→ Download Cecconoid in de Play Store (2,79 euro)

4. Jumprope

Vroeger kreeg je wijze raad van oma, tegenwoordig moet je het met instructievideo’s op YouTube doen. Iedereen die zichzelf weleens heeft afgevraagd hoe je een cv-ketel bijvult, een band vervangt of wil weten hoe je een telefoonschermpje vervangt heeft vooraf vast en zeker weleens een ‘how-to’-video gekeken.

Jumprope maakt het relatief makkelijk om deze uitlegfilmpjes te maken. Aan de hand van een kant-en-klaar sjabloon kun je simpel uitleggen hoe je dat ene recept maakt, of hoe je die fitnessoefening het best kunt uitvoeren. Daarnaast kun je met Jumprope honderden uitlegvideo’s ontdekken.

→ Download Jumprope in de Play Store (gratis)

5. Ultimate Guitar

Veel mensen willen gitaar leren spelen. Met Ultimate Guitar kan het. De grootste gitaardatabase ter wereld heeft meer dan 15,000 nummers in huis en zit boordevol akkoorden zodat je zelf nummers kunt leren spelen. Bovendien kun je veel materialen offline opslaan, zodat je ook zonder internetverbinding kunt oefenen.

Afgelopen week is de Mentor-functie toegevoegd voor Pro-leden. Op die manier kun je gitaar leren spelen onder leiding van een professional. Via een app leren is natuurlijk niet te vergelijken met een-op-een les, maar je kunt het altijd proberen. De speciale kerstkorting voor Ultimate Guitar Pro is namelijk nog steeds geldig, zodat je 80 procent korting krijgt.

→ Download Ultimate Guitar in de Play Store (gratis)