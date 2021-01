Er komen continu nieuwe apps bij in de Play Store. De meeste zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.

De 3 beste Android-apps van afgelopen week

De Play Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. Android Planet scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste Android-apps, updates en games van deze week.

1. Dadish 2

Cultgame Dadish heeft een opvolger gekregen. In deel twee ben je wederom een radijs die op zoek is naar zijn kinderen. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan, want de game is behoorlijk pittig. Alle elementen zijn er namelijk op gebrand om jouw missie te blokkeren.

Dadish 2 is een platformgame met retrodesign. Je bent dus bezig met springen, klauteren, aanvallen ontwijken en slim gebruikmaken van de omgeving. Het is bijvoorbeeld mogelijk om voertuigen te besturen en zo nu en dan moet je pittige eindbazen verslaan. De game is gratis te spelen, maar voor een klein geldbedrag koop je de advertenties af.

Dadish 2 Thomas K Young 9,6 (605 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Springbox AI

Ben je veel in de weer met beleggen en wil je precies weten welk aandeel je (niet) moet kopen? Dan is de nieuwe app Springbox AI mogelijk het bekijken waard. Aan de hand van kunstmatige intelligentie probeert deze app te voorspellen hoe aandelen zich in de toekomst gaan gedragen.

Naar eigen zeggen heeft men dankzij deze techniek bijvoorbeeld het verloop van het Apple- en Nike-aandeel stukken beter voorspeld dan de markt. Springbox is gemaakt door een team van financieel experts met verledens bij Deutsche Bank, Credit Suisse en BNP Paribas. Goedkoop is app echter zeker niet. Een maandabonnement kost 50 euro, maar je kunt Springbox AI zeven dagen gratis uitproberen.

Springbox AI Springbox Ai. LTD Gratis via Google Play via Google Play

3. Figment

Figment is een interessante en ontzettend mooi vormgegeven puzzelgame die doet denken aan Alice in Wonderland. De vreemde en surrealistische wereld van Figment zit vol met hersenkrakers. Dit kun je vrij letterlijk nemen, want de game speelt zich af in het menselijk brein.

Deze hersenen worden overspoeld met nachtmerries en het is de bedoeling dat jij deze enge gedachten de mond snoert. Dat doe je door puzzels op te lossen. Je kunt het eerste level gratis proberen, maar om verder te spelen moet je de portemonnee trekken. Figment is ontzettend de moeite waard. Speel je het niet vanwege de puzzels, dan wel vanwege de fantastische wereld.