De 4 beste Android-apps en games van de week (editie #3 2022)

Een nieuwe FIFA, op avontuur gaan in Quest Hunter en je leven beteren met Metriport. Dit zijn de beste Android-apps en games van afgelopen week.

1. FIFA Mobile

EA heeft FIFA Mobile in een fris jasje gestoken. De game, die in 2016 uitkwam, ziet er vanaf nu stukken beter uit. Spelers ogen scherper en tijdens het spelen zie je veel meer details. Verder zijn meerdere stadions toegevoegd en ook de camera-opties zijn flink opgepoetst. Tijdens het spelen kun je nu wisselen tussen vier camerastandpunten.

FIFA Mobile werd in 2016 uitgebracht en kreeg afgelopen jaren alleen tussentijdse updates, zodat je bijvoorbeeld met de nieuwe tenues en spelers van clubs aan de slag kon. Heb je momenteel al FIFA Mobile op je smartphone geïnstalleerd staan, dan wordt al je vooruitgang in de vorige versie gewist. Op social media zijn meerdere spelers hier op z’n zachtst gezegd niet blij mee.

FIFA Voetbal ELECTRONIC ARTS 8 (8.329.904 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Quest Hunter

Liefhebbers konden Quest Hunter al op hun spelcomputer spelen, maar nu is de game ook verkrijgbaar voor Android-smartphones en -tablets. Dit spel is gemaakt om met een controller te spelen, dus dat raden we dan ook aan. De touchscreenbediening is ietwat onwennig.

Quest Hunter draait om het verkennen van werelden, kerkers en grotten. Tijdens je avonturen kom je allerlei vijanden, geheimen en puzzels tegen. Zoals het een goede rpg betaamt, kun je je personage uitbreiden met betere uitrusting en wapens. Ook kun je het hoofdpersonage van Quest Hunter sterker maken door te investeren in nieuwe vaardigheden.

Quest Hunter 2 Zombie Games Gratis via Google Play via Google Play

3. Metriport

Hoe staat het ervoor met jouw goede voornemens? Indien je hier wel wat hulp bij kunt gebruiken is Metriport een aanrader. Deze app is ideaal voor het bijhouden van jouw gedrag. Je kunt bijvoorbeeld registreren hoe je je voelt, welke doelen je de komende periode wil behalen en hoe goed/slecht je nachtrust was.

Je kunt hierbij zo ver gaan als je zelf wil. Metriport vraagt bijvoorbeeld regelmatig hoe het met je gaat. Op dat moment kun je onder meer aangeven of je je momenteel energiek voelt. Na verloop van tijd ontdekt Metriport hier eventueel een patroon in, waardoor je je hier meer bewust van wordt. De app is gratis, maar om alle functies te gebruiken moet je een abbonement à 4,99 euro per maand aanschaffen.

Metriport - Personal Analytics Metriport Gratis via Google Play via Google Play

4. ChocoboGP

ChocoboGP ziet er schattig en simpel uit, maar schijn bedriegt. In werkelijkheid is de racegame verdraaid pittig. Het doel is om zo snel mogelijk van de ene kant van het level naar de andere kant te rijden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want tijdens het racen moet je balans houden.

De kart waarin je rijdt is namelijk ontzettend instabiel en kan zomaar omkieperen, helemaal wanneer je over heuvels rijdt. Al met al is ChocoboGP een ideale (gratis) game om even tussendoor te spelen, maar niet meer dan dat.

ChocoboGP' SQUARE ENIX Co.,Ltd. Gratis via Google Play via Google Play

Ben je op zoek naar meer toffe Android-apps en games?