De 5 beste Android-apps in de Play Store van week 30 – 2020

Er komen continu nieuwe apps bij in de Play. Store De meesten zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. The Gardens Between

Zin in een uniek puzzelspel? The Gardens Between is vanaf deze week ook beschikbaar voor Android nadat iPhone-gebruikers er al eerder mee aan de slag konden. In The Gardens Between moet je een lichtbol naar de uitgang brengen. Onderweg kom je allerlei obstakels tegen die jouw missie willen dwarsbomen.

Je speelt de game door met de tijd te spelen. Je kunt de tijd voor-, of achteruit spoelen. Hierbij kijk je toe hoe de twee hoofdrolspelers, Arina en Fendt, hun weg door de tuinen vinden. Om hen de juiste weg te wijzen moet je ervoor zorgen dat de personages bepaalde acties uitvoeren. Zoals het een goede puzzelgame betaamt wordt de The Gardens Between pittiger met de levels.

→ Download The Gardens Between in de Play Store (5,49 euro)

2. Aurel

Aurel is een app voor het in de gaten houden van je mentale gezondheid. De applicatie is daarin zeker niet uniek, maar heeft wel een fijne troef achter de hand. Aurel is namelijk gratis én toont geen irritante pop-up-reclames. Bovendien vraagt de app je niet continu om in-app aankopen te doen.

Je kun Aurel het best zien als een digitaal dagboek. Aan de hand van journalling, een bekende dagboek-methode, houd je bij hoe het met je gaat. Na verloop van tijd wordt duidelijk op welke momenten het goed, en minder goed met je gaat. De app herinnert je dagelijks om te schrijven en je kunt persoonlijke notities beveiligen met een vingerafdruk of gezichtsscan.

→ Download Aurel in de Play Store (gratis)

3. Fooitje

Fooitje is een nieuwe app van Nederlandse bodem waarmee je -niet geheel verrassend- fooi kunt geven én ontvangen. De makers claimen dat mensen tegenwoordig minder fooi geven dan vroeger omdat we steeds vaker digitaal afrekenen. We zouden daardoor minder vaak een paar euro bij de rekening leggen, simpelweg omdat we het geld niet bij ons dragen.

Daar speelt Fooitje op in. Tijdens het afrekenen kun je de qr-code van de dienstverlener scannen, of haar/zijn persoonlijke code invoeren. Vervolgens kies je het bedrag dat je wil ‘tippen’. Zodra de barman, ober of kapper het bedrag heeft ontvangen kan hij/zij de fooi delen met collega’s. Ben je dienstverlener? Fooitje rekent 10 procent provisie en een bedrag voor het uitbetalen, dus lees je in op de website.

→ Download Fooitje in de Play Store (gratis)

4. MMP

MMP is een emotionele muziekspeler. De nieuwe app weet aan de hand van jouw gezichtsuitdrukkingen hoe jij je voelt en zoekt hier vervolgens bijpassende muziek bij. Kijk je bedroefd? Dan krijg vrolijke, zomerse nummers voorgeschoteld. Ben je nerveus? Dan serveert MMP een rustgevend achtergrondmuziekje.

De app gebruikt kunstmatige intelligentie, machine learning en de voorste camera van je smartphone om dit alles mogelijk te maken. Ook moet je even aangeven waar je het liefst naar luistert als je blij, verdrietig, boos of bang bent. Muzikale voorkeuren zijn immers heel persoonlijk. MMP biedt in-app aankopen aan.

→ Download MMP in de Play Store (gratis)

5. Slidout

Slidout is een nieuwe, rustgevende puzzelgame. Het doel van het spelletje is simpel: verplaatst blokken naar links en rechts om de gele balletjes naar beneden te krijgen. Hierbij kun je ook gebruikmaken van de ‘randen’ van de spelwereld. Het rustgevende element van het spel zit ‘m in het ontbreken van een timer: je hebt alle tijd van de wereld om het raadsel op te lossen.

Het spel begint tamelijk simpel, maar introduceert al snel elementen die de puzzels pittiger maken. Je krijgt bijvoorbeeld al snel te maken met sleutels, die je nodig hebt om bepaalde blokjes te ontgrendelen. Ook blokkades proberen roet in het eten te gooien. Slidout kost minder dan 1 euro en is vooral leuk voor tussendoor.

→ Download Slidout in de Play Store (gratis)