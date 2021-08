De 4 beste Android-apps en games van de week (editie #30 2021)

Goed nieuws voor fans van de iconische NieR-games, een nieuwe Nederlandse app met grote ambities en een handige app voor videobewerking. Dat en meer in dit wekelijkse overzicht van de beste Android-apps en games.

1. NieR Re[in]carnation

Ein-de-lijk. Sinds afgelopen week kunnen fans van de NieR-games aan de slag met Re[in]carnation, die exclusief voor smartphones is ontwikkeld. Je kruipt in de huid van een meisje die plotseling wakker wordt in ‘The Cage’. Aan jou de taak om deze mysterieuze en grimmige plek te onderzoeken en erachter te komen wat er aan de hand is.

NieR Re[in]carnation is een roleplayinggame (rpg). Je bent dus bezig met het ontdekken van de wereld, gevechten aan het voeren en je karakter sterker maken. Dit alles speelt zich af in een ontzettend sfeervolle en mooi vormgegeven wereld. De game is gratis te spelen, maar tegen betaling kun je wel extraatjes ontgrendelen. Dit is echter niet per se nodig.

NieR Re[in]carnation SQUARE ENIX Co.,Ltd. 8,4 (14.813 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Mohi

“Een digitale Marie Kondo-ervaring.” Zo omschrijft Mohi zichzelf. Deze app van Nederlandse bodem draait om het ontdekken en delen films, podcasts, artikelen, liedjes en documentaires die jij te gek vindt. Dit delen gebeurt binnen jouw eigen, compacte cirkel.

Je krijgt bijvoorbeeld aanbevelingen voor een goede documentaire van een journalist die jij waardeert, waarna een goede vriend je een nieuw album onder de ogen schuift. Al deze ‘content’ kun je vervolgens op een makkelijke manier verzamelen binnen de app.

Mohi - slow media community Mohi App Gratis via Google Play via Google Play

3. My Dog

Tamagotchi heeft de overstap naar 2021 gemaakt. Of tenminste, ongeveer dan. De nieuwe game My Dog draait namelijk ook helemaal om het opvoeden van jouw harige viervoeter. Je hond heeft niet alleen verzorging en eten nodig, maar je moet natuurlijk ook heel veel met hem of haar spelen.

Er zitten meer dan 60 hondenrassen in My Dog om uit te kiezen. Nadat je jouw blaffende kameraad hebt uitgekozen is het tijd om haar of hem van pup naar volwaardige hond te brengen. Ook kun je (digitaal) bij vrienden over de vloer komen zodat jullie honden met elkaar kunnen spelen.

My Dog - Pet Dog Game Simulator Boltrend Games 8,6 (511 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Videoleap

Videoleap is onder iPhone-gebruikers een populaire app voor het bewerken van video’s. Het goede nieuws is dat de app sinds afgelopen week ook beschikbaar is op voor Android-telefoons. Met Videoleap kun je onder meer in beelden knippen en plakken, maar bijvoorbeeld ook verhoudingen aanpassen.

Daarbij is het mogelijk om beelden versneld of vertraagd af te spelen, en kun je de app gebruiken om op greenscreens te filmen. Videoleap is gratis te downloaden, maar voor de Pro-versie moet je een abonnement afsluiten. Je krijgt dan meer opties tot je beschikking.