De 4 beste Android-apps in de Play Store van week 31 – 2020

Er komen continu nieuwe apps bij in de Play. Store De meesten zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.

1. Spotify

Wil je tijdens het thuiswerken samen met een collega naar dezelfde muziek luisteren? Dat kan vanaf nu bij Spotify. De streamingdienst heeft haar ‘groepssessies‘ uitgebreid. Eerst moest je bij elkaar in de buurt zijn om samen naar dezelfde muziek te luisteren, maar nu kun je dat ook op afstand doen.

Je hebt minimaal twee en maximaal vijf mensen nodig voor een muzikaal feestje. Zodra je de app geopend hebt tik je in het afspeelmenu op het Connect-icoon (een scherm met speaker), scrol naar beneden en kies ‘Een groepssessie starten’. Deel de uitnodigingslink vervolgens met je collega’s, familie of vrienden.

→ Download Spotify in de Play Store (gratis)

2. Armoni Launcher

Heb je een Android-telefoon, maar vind je iOS 14 er te gek uitzien? Dan kun je met Armoni Launcher dé iPhone software-update van 2020 op je Android-smartphone zetten. De launcher zorgt ervoor dat het design van het besturingssysteem bijna 1-op-1 overeenkomt met dat van Apple.

Onder meer de icoontjes, app-folders en widgets zien er voortaan anders uit. Daarbij zorgt Armoni Launcher ervoor dat bijvoorbeeld de batterij-indicator en donkere modus van iOS 14 aan je telefoon worden toegevoegd. De app heeft hier en daar wel wat schoonheidsfoutjes waar je doorheen moet kijken.

→ Download Armoni Launcher in de Play Store (0,59 euro)

3. Super Clone

Super Clone is een chaotische 3D-schietgame voor tussendoor. Je beleeft de game vanuit helikopterperspectief en het enige dat je hoeft te doen is de juiste kant op bewegen en aanvallen van vijanden ontwijken: richten en schieten doet het personage vanzelf.

De game is gratis te spelen, maar in-app aankopen zorgen ervoor dat je personage krachtiger wordt. Wie liever de hand op de knip houdt moet vooral veel spelen om haar/zijn karakter te upgraden. Super Clone speelt zich af in een kleurrijke, punk-achtige wereld en is vooral leuk voor even tussendoor.

→ Download Super Clone in de Play Store (gratis)

4. Leavemark

Klaar met Facebook, Instagram en TikTok? Leavemark is een kruising tussen een cloudopslagdienst en een social media-platform. De app is gemaakt vanuit de gedachte dat je bestanden, foto’s en documenten in eerste instantie veilig wil opslaan, om ze vervolgens eventueel met familie en vrienden te delen.

Leavemark toont geen advertenties en belooft jouw privacy en persoonlijke gegevens niet te verhandelen. Net als bij andere social media heb je een tijdlijn met updates, kun je vrienden toevoegen en elkaar berichten sturen. Waarschijnlijk krijgt Leavemark er een behoorlijke kluif aan om te concurreren met gevestigde partijen, maar mogelijk vind je het een interessant concept.

→ Download Leavemark in de Play Store (gratis)