De 4 beste Android-apps en games van de week (editie #31 2021)

Een wraakzuchtige banaan, de mogelijkheid om jezelf in een stripfiguur te veranderen en de terugkeer van een oude klassieker. Dat en meer in dit wekelijkse overzicht van de beste Android-apps en games.

Lees verder na de advertentie.

1. My Friend Pedro: Ripe for Revenge

Ze hebben zijn familie gegijzeld en hem voor dood achtergelaten. Daar is Pedro de banaan nou niet bepaald blij mee. In deze even absurde als leuke game neem je wraak met heel veel kogels en kolderiek geweld. Er zijn 37 levels waarin je te voet, per skateboard of op een motor achter je vijanden aangaat. Die je vervolgens in slow-motion onder vuur neemt, dat spreekt voor zich.

My Friend Pedro: Ripe for Revenge bestond al voor de pc. Deze mobiele versie is helemaal opnieuw ontworpen om optimaal gebruik te maken van het touchscreen op je smartphone. Hoe sierlijker je de bad guys afknalt, hoe meer punten er te verdienen zijn. Pas wel op dat je niet uitglijdt.

My Friend Pedro DevolverDigital 8 (10.328 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. ToonArt

Heb je altijd al een stripfiguur willen zijn? Die fantasie wordt werkelijkheid met ToonArt. Deze app tovert je foto’s om in een cartoon, die je vervolgens naar hartelust kunt bewerken. Tevreden met je getekende zelf? Dan deel je jouw creatie heel eenvoudig op je social media. Met de nieuwste versie van de app kun je zelf een korte animatiefilm maken met jezelf in de hoofdrol.

ToonArt gebruikt kunstmatige intelligentie en biedt diverse filters aan waarmee je jouw gewenste stijl kunt realiseren. Denk hierbij aan manga en olieverfschilderijen. Naast cartoons is het mogelijk om een emoji van jezelf te maken, die je kunt gebruiken in alle populaire chatapps.

ToonArt: Cartoon Yourself, Caricature Photo Editor Lyrebird Studios 8,6 (17.292 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. My Time at Portia

My Time at Portia bestaat al jaren voor de pc en diverse consoles, maar je kunt de game nu ook op je mobiel spelen. Het verhaal speelt zich af in een post-apocalyptische wereld, waar vissen en land bebouwen de aangewezen manieren zijn om in leven te blijven.

‘Portia’ is een warm en bijna idyllisch spel vol vriendschap en liefde, maar je komt onderweg ook enorme monsters tegen. De makers hebben de charmante graphics goed behouden in deze smartphone-versie. De besturing is helemaal aangepast voor touchscreens, waardoor je soepel door de wereld van Portia beweegt.

My Time at Portia Nuverse 8,8 (534 reviews) € 5,49 via Google Play via Google Play

4. SpellTower

Je denkt misschien: SpellTower, die titel ken ik! En dat kan kloppen, want deze game kwam tien jaar geleden al eens op de markt. Een tijdje terug verdween hij uit de Play Store, maar na een opfrisbeurt kunnen we er nu weer mee aan de slag. Spelltower is eigenlijk een soort Tetris. Je moet woorden herkennen en wegswipen voor het scherm zich helemaal vult met nieuwe letters.

Vind je dat te stressvol? Kies dan voor een wat relaxtere modus waarin je zonder tijdsdruk een hoge score probeert neer te zetten met moeilijke woorden. Je kunt het ook tegen andere spelers opnemen in de dagelijkse Daily Tower Mode.