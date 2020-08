De 5 beste Android-apps in de Play Store van week 32 – 2020

Er komen continu nieuwe apps bij in de Play Store. De meesten zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.

1. Netflix

Ben je een goede film aan het kijken, maar duren de dialogen wel heel erg lang? Dat is niet langer een probleem, als je tenminste via Netflix kijkt. Voortaan kun je namelijk de afspeelsnelheid van de film of serie wijzigen. Voorlopig werkt dit alleen via de Android-app.

Kies de documentaire, film of serie uit die je wil kijken en tik linksonder op het snelheidsicoon. Geef vervolgens aan of je op 0.5x, 0.75x, 1.25x of 1.5x wil kijken. Bij de twee laatstgenoemde snelheden gaat alles dus sneller, bij de eerste twee langzamer. De filmindustrie staat overigens op de achterste poten dankzij dit besluit van Netflix. Sommige filmmakers vinden dat kijkers zo de ervaring en beleving van hun product aantasten.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

2. Flitsmeister

Waarschijnlijk gebruik je Flitsmeister om boetevrij van A naar B te komen, maar de app waarschuwt sinds afgelopen week ook voor spookrijders. Zodra jij of iemand anders de verkeerde kant op rijdt stuurt de app een pushmelding naar alle automobilisten die in de buurt zijn.

Flitsmeister werkt voor de nieuwe functie samen met technologiebedrijf. Aan de hand van jouw actuele positie op de weg kijkt de app of je nog steeds de goede kant opgaat. Zodra je de verkeerde rijrichting opgaat wordt iedereen in de buurt gewaarschuwd om ongevallen te voorkomen.

→ Download Flitsmeister in de Play Store (gratis)

3. Gloom

In de meeste games is het de bedoeling dat je een vorm van succes nastreeft. Je moet bijvoorbeeld een verloren persoon opsporen of talloze vijanden verslaan om het koninkrijk van de ondergang te redden. Niet in Gloom. In deze game draait het om negativiteit.

Het is de bedoeling dat je je eigen familie zo miserabel mogelijk maakt. Dat doe je door hen macabere kaarten te geven, waarin je ze bijvoorbeeld een muizenplaag toewenst. Positieve kaarten geef je dan weer juist aan de rivalen van jouw familie, waardoor zij positieve pinten vergaren. Het is de bedoeling dat je je eigen familie de slechts mogelijke kaarten toespeelt, met een nare en zekere dood als gevolg.

→ Download Gloom in de Play Store (7,49 euro)

4. Tikkie

Tikkie komt nu ook op het terras van pas. Afgelopen week bracht ABN Amro een update voor de populaire betaal-app uit: Tikkie Check. Hiermee kun je in de horeca volledig contactloos je bestelling afrekenen, zonder dat je op de bon hoeft te wachten. Tikkie Check is bij steeds meer café’s, restaurants en terrassen verkrijgbaar.

Het werkt simpel. Neem plaats en scan de qr-code die op je tafeltje is geplakt. Plaats vervolgens je bestelling bij de bediening en geniet van je drankje. Ben je klaar met tafelen? Pak dan nogmaals je telefoon erbij, reken af, stop de zaak eventueel een fooi toe en je bent klaar om te vertrekken. Tikkie Check is voor consumenten gratis, maar niet voor horeca-uitbaters.

→ Download Tikkie in de Play Store (gratis)

5. Motorball

Motorball is een mobiele spin-off van Rocket League, een populaire game waarin het de bedoeling is om met karretjes de bal in het doel van je tegenstander te krijgen. Het spel wordt al snel chaotisch, want er liggen allerlei attributen op het speelveld waardoor je in één klap een stuk sneller rijdt.

In tegenstelling tot Rocket League is Motorball 2D en zie je je auto van bovenaf. Dit zorgt ervoor dat je autootjes niet de lucht in kunt lanceren. Verder is het belangrijk om rekening te houden met obstakels, want anders ben je de bal weer kwijt. De bediening van Motorball is even wennen, maar zodra je het onder de knie hebt is het Rocket League-alternatief een heerlijk, chaotisch spel voor tussendoor.

→ Download Motorball in de Play Store (gratis)