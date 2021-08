De 4 beste Android-apps en games van de week (editie #32 2021)

Je buurman het leven zuur maken en eindelijk weer eens wat spontane gezelligheid. Dat en nog veel meer in dit wekelijkse overzicht van de beste Android-apps en games.

1. ReadMark

ReadMark is zeker niet de enige rss-lezer, maar wel een hele handige. Het is namelijk heel makkelijk om stukken tekst te markeren en bewaren, zodat je ze later nog eens terug kunt lezen. Ook afbeeldingen, video’s en andere ‘content’ zijn simpel en snel te archiveren.

Zodoende is ReadMark een soort aantekeningenboek voor het internet. Je gebruikt de app om op de hoogte te blijven van nieuwe artikelen die jouw favoriete websites publiceren. Vervolgens kun je de stukken lezen in een app die de inhoud centraal stelt.

ReadMark ReadMark Inc. Gratis via Google Play via Google Play

2. KidHab

Jong geleerd is oud gedaan. De nieuwe app KidHab helpt ouders en kinderen om samen vaardigheden te ontwikkelen. Heeft je kind moeite met lezen? Via de app kun je hem of haar motiveren door het doel in behapzame stukken op te delen. Uiteraard staat hier een beloning tegenover, die pas uitgereikt wordt als de ouder daarvoor akkoord geeft.

KidHub werkt twee kanten op. Ouders stellen de app in, waarna kinderen een uitnodiging krijgen om het programma ook te downloaden. Vervolgens kun je elkaar op de hoogte houden van de progressie. Jammer genoeg is KidHab volledig in het Engels, al kun je hier natuurlijk ook weer een leerdoel op zich van maken.

KidHab: Kid's habit tracker GO IT COMPANY, LLC 9,8 (29 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Amigos

Waarschijnlijk heb je nu minder sociaal contact dan in pakweg de zomer van twee jaar geleden. De oorzaak is welbekend, dus daarom is het tijd voor oplossingen. De nieuwe app Amigos probeert de spontane gezelligheid in het leven terug te brengen. Hoe: door onbekende vrienden aan elkaar voor te stellen.

Het werkt simpel. Je opent de Amigos-app op je smartphone en ziet vervolgens op een kaartje welke mensen wel open staan voor voor een wandeling, een drankje op het terras of een wandeling. Amigos is van Nederlandse makelij en vooralsnog alleen actief in de grote steden.

Amigos - Who’s up for company? Dutch Concepts 7,2 (24 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Neighbours back From Hell

Thuiswerkers weten hoe vervelend overlast veroorzakende buren kunnen zijn. Mocht je je frustratie op een vriendelijke manier kwijt willen raken, pak dan Neighbours back From Hell eens op. In deze game kruip je in de huid van Woody en heb je maar één taak: maak het je vervelende buurman zo lastig mogelijk.

De game kwam eerder al uit voor consoles en bundelt zowel het eerste als tweede deel van de serie. Je begint Neighbours back From Hell door de buurman in en rondom het huis lastig te vallen. In deel twee doe je hetzelfde, maar dan terwijl de buurman op vakantie is. Al je capriolen worden gefilmd door een tv-ploeg, dus probeer het vervelende gedrag zo ludiek mogelijk te maken.

Neighbours back From Hell HandyGames 9,4 (26 reviews) € 4,99 via Google Play via Google Play

