De 4 beste Android-apps in de Play Store van week 33 – 2020

Er komen continu nieuwe apps bij in de Play Store. De meesten zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Google Lens

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur en dat is ook Google niet ontgaan. Het techbedrijf heeft afgelopen week een update voor Google Lens uitgebracht waardoor je wiskundesommen kunt oplossen met je smartphone.

Het werkt heel simpel. Wanneer je er niet helemaal uitkomt open je Google Lens en richt je de camera op het wiskundig vraagstuk. Vervolgens helpt de app je bij het oplossen via een stappenplan. Je ziet dus niet direct de oplossing, want dat zou te makkelijk zijn.

→ Download Google Lens in Google Play Store (gratis)

2. Civilization VI

De zesde editie uit de bekroonde Civilization-serie is sinds afgelopen ook te spelen op Android. In deze strategiegame kruip je in de huid van een beroemde staatsleider uit het verleden en is het de bedoeling dat je jouw beschaving laat zegevieren. Je kunt bijvoorbeeld spelen als Gandhi van India, Alexander de Grote of Teddy Roosevelt.

Hoe je dat doet? Door je koninkrijk te laten floreren op het gebied van cultuur, economie, wetenschap of oorlogsvoering. Civilization is ontzettend gelaagd en er zijn meerdere manieren om de overwinning veilig te stellen. Ieder potje begint in de prehistorie en per beurt ga je weer een paar jaar vooruit in de tijd. Je kunt 60 beurten gratis spelen, maar hierna moet je 22 euro betalen.

→ Download Civilation VI in de Play Store (eerste 60 beurten gratis, daarna 22 euro)

3. Robotics!

Robotics! is de nieuwe game van de mensen achter Cut The Rope, een van de populairste spellen van de afgelopen jaren. In Robotics! krijg je enkele onderdelen aangereikt waarna je eigenhandig een robot bouwt. Vervolgens neem je het op tegen hordes vijanden.

Dit gaat echter niet zonder slag of stoot, want je moet de robot eerst nog leren lopen en vechten. Je bestuurt het mechanische hoofdpersonage door onderdelen van de robot in bepaalde richtingen te bewegen. Robotics! is typisch zo’n spel dat je redelijk snel oppakt, maar om alle kneepjes te leren moet je veel tijd investeren.

→ Download Robotics! in de Play Store (gratis, met in-app aankopen)

4. Spotify

Het heeft even mogen duren, maar eindelijk is de tabletversie van Spotify geoptimaliseerd voor grotere schermen. Afgelopen week bracht de razend populaire muziekdienst een update uit voor Android-tablets. Tot voorheen werd het design van de Spotify-app voor smartphones simpelweg uitgerekt om het grotere tabletscherm te bedekken.

Ook de Chromebook-versie van Spotify is overigens bijgewerkt. Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd, zoals de muziekspeler die voortaan links het scherm staat. Verder is het scherm waarin je albums, afspeellijsten en liedjes ziet veel beter ingericht. Zodoende laat Spotify minder loze ruimte zien.

→ Download Spotify in de Play Store (gratis)