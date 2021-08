De 4 beste Android-apps en games van de week (editie #33 2021)

Eindelijk een goede Android-racegame en een privacyvriendelijk alternatief voor Google Foto’s. Dat en meer in dit wekelijkse overzicht van de beste Android-apps en games.

1. Rush Rally Origins

De meeste Android-racegames zijn niet om over naar huis te schrijven. Daarom zijn we des te blij dat Rush Rally Origins sinds afgelopen week in de Play Store staat. In deze game bestuur je een rallyauto van bovenaf. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want er zit een steile leercurve in het spel.

Rush Rally Origines heeft drie spelmodi: je kunt tegen een computergestuurde tegenstander racen, meedoen in een klassement of proberen je eigen tijd te verbeteren door zo snel mogelijk een parcours af te leggen. De touchscreenbediening werkt opvallend goed, maar het spel ondersteunt ook gamecontrollers. Rush Rally Origins kost 5,49 euro en heeft dan ook geen advertenties.

Rush Rally Origins Brownmonster Limited 9,6 (16 reviews) € 5,49 via Google Play via Google Play

2. Linker

Vind jij het fijn om interessante artikelen en websites als bladwijzers in je browser op te slaan? Probeer dan Linker eens. Met dit simpele programma wordt het namelijk een stuk makkelijker om interessante links te beheren, organiseren en bekijken. Linker is niet alleen een Android-app, maar ook een browserextensie.

Dat is fijn, want hierdoor worden jouw opgeslagen links op de achtergrond automatisch gesynchroniseerd tussen je smartphone en computer. Zodra je een interessant artikel of website hebt gevonden, kun je deze voor het overzicht in mapjes bewaren. Bovendien kun je met tags werken om je archief te organiseren en doorzoeken.

Linker - Save. Group. Share. Lionix Gratis via Google Play via Google Play

3. Tales of the Mirror

Een boek, maar dan in de vorm van een game. Zo kun je Tales of the Mirror het best omschrijven. Het spel speelt zich af in het Verre Oosten ten tijden van de Ming-dynastie. Zonder al teveel van het verhaal te verklappen, ga je je bezighouden met het oplossen van allerlei mysterieuze moordzaken.

Extra tof is dat de verhalende game hierbij een fris element introduceert: tijdsdruk. Je hebt een beperkt aantal dagen voor het oplossen van de mysteries. Vervolgens is het een kwestie van dit ‘kunstje’ blijven herhalen om de grootse ontknoping van het verhaal mee te maken. Tales of the Mirror kost 3,49 euro.

Tales of the Mirror LilithGames 8,2 (29 reviews) € 3,49 via Google Play via Google Play

4. Stingle Photos

De nieuwe Android-app Stingle Photos omschrijft zichzelf als een privacyvriendelijk alternatief voor Google Foto’s. Je gebruikt de app om je persoonlijke kiekjes in de cloud op te slaan, waardoor je ze altijd en overal vanaf je apparaten kunt bekijken. Hét belangrijkste kenmerk van Stingle is veiligheid.

De app gebruikt encryptie om je persoonlijke foto’s te beveiligen waardoor niemand, zelfs de makers zelf niet, de inhoud ervan kan bekijken. Bovendien is het bedrijf heel transparant in haar werkwijze, want op de website staat heel gedetailleerd hoe dit proces precies gaat. Je kunt maximaal 1GB gratis opslaan, daarna betaal je minstens 2,99 dollar per maand voor 100GB.

Stingle Photos - Secure photo gallery and sync Stingle Inc. 8,4 (83 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

