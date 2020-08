De 5 beste Android-apps in de Play Store van week 34 – 2020

Er komen continu nieuwe apps bij in Google Play. De meesten zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.

1. Shadow of Naught

Shadow of Naught is een interactieve dramagame met drie hoofdrolspelers. Je beleeft het verhaal aan de hand van hun herinneringen en verstuurde brieven. Aan de hand van memoires zie je hoe de karakters zijn geworden zoals ze nu zijn. Het toffe hieraan is dat jij extra informatie kunt verkrijgen door in gesprekken voor de juiste soort antwoorden te kiezen.

De game heeft meerdere prijzen in de wacht gesleept en blinkt vooral uit in de manier waarop het verhaal verteld wordt. De gameplay bestaat vooral uit het oplossen van puzzels, voeren van gesprekken en het spelen van minigames. Shadow of Naught is nog in ontwikkeling, dus mogelijk loop je tegen wat bugs aan. Tijdens het testen kwam ik echter geen eigenaardigheden tegen.

→ Download Shadow of Naught in de Play Store (tijdelijk 1,99 euro)

2. Archer: Danger Phone

Het elfde seizoen van de populaire tv-serie Archer gaat binnenkort van start en om dat te vieren kun je vanaf nu aan de slag met de bijbehorende game. Dit spel is net zo absurd als de serie en zit boordevol hilarische dialogen. De gameplay zelf is tamelijk droogjes en bestaat vooral uit op het scherm tikken.

In Archer: Danger Phone sta je aan het hoofd van je eigen spionnenteam. Je stuurt hen aan om via een zwendel in cryptovaluta geld in het laatje te brengen. De wereldeconomie ligt namelijk op zijn gat en jij probeert het financiële systeem van de ondergang te redden. Over absurde verhaallijnen gesproken.

→ Download Archer: Danger Phone in de Play Store (gratis, met in-app aankopen)

3. Google Meet

Vergaderen vanaf de bank? Het kan sinds afgelopen week. Google Meet-videogesprekken werken vanaf nu namelijk ook op je Chromecast. Je hebt nog wel steeds een laptop nodig voor de audio en het beeld, maar videobellen wordt in ieder geval een stuk comfortabeler.

Heb je geen Chromecast (of Chromecast Ultra), maar wel een Android TV? Ook dan kun je videovergaderingen op het grote scherm volgen. In het gesprek tik je simpelweg op ‘Cast this meeting’ om te beginnen. Check onderstaand artikel voor een stap-voor-stap uitleg om Google Meet met je Chromecast te gebruiken.

→ Download Google Meet in de Play Store (gratis)

4. Tower Hero

Gaat Shadow of Naught iets te traag voor je en wil je juist actie? Probeer dan Tower Hero eens. In deze simpele, maar uiterst vermakelijke avonturengame is het de bedoeling om de top van de toren te bereiken, waar een eindbaas op je wacht. Op de weg naar boven moet je je een weg banen door hordes vijanden met je zwaard, bijl of pijl en boog.

Het toffe aan Tower Hero is dat ieder level willekeurig aangemaakt wordt. De ene keer proberen vijanden je bijvoorbeeld een kopje kleiner te maken met vallen, terwijl ze je de volgende keer vanuit een andere positie bestormen. Het einddoel van de game is simpel: de held van de toren worden.

→ Download Tower of Hero in de Play Store (gratis, met in-app aankopen)

5. Telegram

Videobel je liever niet met Google? Dan heeft Telegram afgelopen week een fijne update uitgerold. Vanaf kun je elkaar namelijk eindelijk videobellen met deze chat-app. Het werkt zoals je mag verwachten. Open simpelweg de chat met de persoon die je wil videobellen, tik op haar/zijn naam en kies ‘Video’ onder de profielfoto.

Jammer genoeg kun je elkaar voorlopig alleen 1-op-1 videobellen: het is dus niet mogelijk om met een grotere groep digitaal af te spreken. Telegram belooft deze functie gelukkig wel binnenkort toe te voegen. In WhatsApp kun je bijvoorbeeld met maximaal 8 mensen tegelijkertijd videobellen.

→ Download Telegram in de Play Store (gratis)