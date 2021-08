De 5 beste Android-apps en games van de week (editie #34 2021)

Brute Vikingen, een handige app voor vegans en stap in de superheldenwereld van Marvel. Dat en meer in dit wekelijkse overzicht van de beste Android-apps en games.

Lees verder na de advertentie.

1. Northgard

Northgard is wat ons betreft een van de beste strategiegames van de afgelopen jaren. Het spel is al jaren verkrijgbaar voor de pc, maar verscheen afgelopen week voor Android. In Northgard kruip je in de huid van een Viking die als missie heeft om verschillende eilanden te veroveren. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want ondertussen moet je allerlei wilde beesten en vijandelijke groepen verslaan.

Daarnaast moet je ervoor zorgen dat je krijgers genoeg te eten hebben, niet doodvriezen in de harde winters én wat vermaak hebben. Je kunt Northgard natuurlijk het best op een groot computerscherm spelen, maar ook op een Android-tablet speelt het lekker weg. Probeer het niet op een smartphone te spelen, want daarvoor is het scherm gewoonweg te priegelig.

Northgard Playdigious 7,8 (792 reviews) € 5,99 via Google Play via Google Play

2. Soosee

Soosee is een ontzettend handige app om voedsel te scannen. De app, die overigens van Nederlandse makelij is, controleert of eten allergenen als noten, gluten of zuivel bevat. Je hoeft hiervoor niet zelf op zoek te gaan, want het enige dat Soosee is nodig heeft is de camera van je smartphone.

Richt simpelweg de lens op een etiket. Vervolgens haalt Soosee de ingrediëntenlijst binnen en worden allergenen gemarkeerd. Wanneer je de app in gebruik neemt vraagt de app waar jij, of iemand anders, allergisch voor is. Zo weet Soosee welke allergenen er niet in het eten mogen zitten.

Soosee - Allergy, Vegan, Gluten & Food Scanner Good Snooze 9,4 (9 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Marvel Future Revolution

Marvel-fans opgelet. Afgelopen week verscheen Future Revolution, dé nieuwe Marvel-game. Samen met duizenden (of misschien zelfs meer) spelers verken je een nieuwe wereld waarin verschillende Marvel-universums zijn verwerkt. Je kunt bijvoorbeeld naar Midgardia, New Stark City of het Hydra Empire.

In Future Revolution kies je je favoriete personage uit, zoals Spider-Man, Iron Man of Captain America. Vervolgens maak je je karakter sterker door bekende schurken als Thanos, Loke en Ultron te verslaan. Onderwijl krijg je sterkere vaardigheden en gaat je uitrusting erop vooruit. Het grootste nadeel van Future Revolution zijn de servers. Het lukt niet altjd om verbinding te krijgen, maar hopelijk worden deze problemen spoedig opgelost.

MARVEL Future Revolution Netmarble 8,4 (54.328 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Podopolo

Er is geen gebrek aan podcast-apps, dus nieuwe apps moeten alles uit de kast trekken om aandacht te trekken. Dat doet Podopolo dan ook, dat zichzelf als ‘sociale podcast-app’ omschrijft. De app probeert zich te onderscheiden door van podcasts een sociale aangelegenheid te maken.

Je kunt bijvoorbeeld met andere luisteraars chatten tijdens het luisteren van afleveringen. Ook is het makkelijker om nieuwe podcasts te ontdekken aangezien je vrienden met elkaar kunt worden. Op je profiel kun je bovendien aangeven in wat voor shows je geïnteresseerd bent. Podopolo is samenvattend een soort kruising van Facebook en Spotify.

Podopolo – Podcast Player & Social Podcasting App Wings Media LLC 10 (55 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. MIR4

MIR4 is al maanden de populairste game in Zuid-Korea en sinds afgelopen week ook in Nederland verkrijgbaar. Op het eerste gezicht is MIR4 een redelijk rechttoe-rechtaan openwereld-game die we wel vaker zien. Je kiest een karakter uit, personaliseert deze en maakt hem of haar sterker door allerlei opdrachten uit te voeren.

Maar, er zit een addertje onder het gras. MIR4 gebruikt namelijk blockchaintechnologie. De game geeft namelijk haar eigen cryptomunt uit, DRACO genaam, die spelers vervolgens kunnen inwisselen voor Darksteel. Dit is een noodzakelijke grondstof in de game. Zodoende is MIR4 een interessant (en razend populair) experiment met betrekking tot de toekomst van gaming.

MIR4 Wemade Co., Ltd 8,4 (4.772 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Meer toffe Android-apps ontdekken?