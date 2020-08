De 5 beste Android-apps in de Play Store van week 35 – 2020

Er komen continu nieuwe apps bij in Google Play. De meesten zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Google Chrome

Google Chrome is een hele fijne en populaire browser voor Android-smartphones, maar hij verbruikt in vergelijking met andere browsers wel veel stroom, processorkracht en werkgeheugen. Daar wil Google iets aan met haar nieuwste update.

Door openstaande tabbladen die je niet gebruikt in een soort slaapstand te zetten blijft er meer werkgeheugen en stroom over voor tabbladen die je wél nu nodig hebt. Google belooft dat webpagina’s daardoor zo’n tien procent sneller laden. Het versnelde Google Chrome wordt eerst nog door een kleine groep getest, maar rolt spoedig uit voor alle gebruikers.

→ Download Google Chrome in de Play Store (gratis)

2. Stilstand

Opgroeien is niet altijd even makkelijk, zo weet ook artieste Ida Hartmann. Zij beschrijft haar jeugdige ervaringen met angsten, depressies en eenzaamheid in de grafisch sterke game Stilstand, die afgelopen week in de app-winkel verscheen. Het spel valt vooral op dankzij de minimalistische zwart-wit vormgeving.

In Stilstand beleef je het verhaal van een jonge vrouw die de zomermaanden alleen in haar appartement doorbrengt. Op een dag komt ze een monster tegen en begint de gameplay. In Stilstand speel je onder meer mini-games, maak je kennis met fictieve social media en passeren serieuze mentale gezondheid-thema’s de revue.

→ Download Stilstand in de Play Store (5,49 euro)

3. Gaiyo

De wereld van openbaar vervoer-apps is weer een speler rijker: Gaiyo. Deze app doet grotendeels hetzelfde als concurrenten, maar heeft een belangrijke troef achter de hand. Gaiyo laat namelijk ook zien hoe je met deelvervoer, zoals een elektrische auto of huurscooter, van A naar B komt.

Ben je bijvoorbeeld in Amsterdam, Den Haag of Rotterdam op stap? Dan kun je in Gaiyo met de deelscooters van Felyx reizen. Als je in de buurt bent van een treinstation krijg je dan weer de optie voorgeschoteld om per NS-fiets te reizen. Bovendien kun je in Gaiyo ook tickets voor het openbaar vervoer kopen, waar 9292 nu overigens mee experimenteert.

→ Download Gaiyo in de Play Store (gratis)

4. Tom Clancy’s Elite Squad

Wat krijg je als je iconische games als Rainbow Six, Ghost Recon, The Division en Splinter Cell met elkaar mengt? Elite Squad. Deze nieuwe game uit de stal van Ubisoft verscheen afgelopen week in de Play Store en bevat personages uit alle games met de Tom Clancy-licentie.

In Elite Squad kruip je in de rol van een commandant die aan het hoofd staat van een groepje goed getrainde soldaten. Aan jou de taak om de squad daadkrachtig te leiden en de vijanden te verslaan. De verhaallijn van Elite Squad is behoorlijk doorsnee, maar de herkenbare karakters zorgen ervoor dat liefhebbers van het Tom Clancy-universum zich vast en zeker vermaken.

→ Download Tom Clancy’s Elite Squad in de Play Store (gratis, met in-app aankopen)

5. Final Fantasy Crystal Chronicles

Bewaar je warme herinneringen aan Final Fantasy Crystal Chronicles, een GameCube-game uit 2003? Dan hebben we goed nieuws voor je. De remastered-versie is afgelopen week namelijk in de Play Store verschenen. Onder meer de graphics zijn opgepoetst waardoor het spel meer bijtijds oogt.

Ook hebben de makers een online multiplayer-modus toegevoegd, zodat je met mensen van over de hele wereld samen kunt spelen. Verder is de vernieuwde Final Fantasy qua gameplay gelijk aan het origineel. Je kunt het spel gratis proberen, maar na de eerste 13 kerkers moet je de portemonnee trekken. Het is daarmee vooral leuk voor mensen die herinneringen willen ophalen, maar geen GameCube (meer) hebben.

→ Download Final Fantasy Crystal Chronicles in de Play Store (gratis uitproberen)