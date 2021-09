De 5 beste Android-apps en games van de week (editie #35 2021)

Het beste alternatief voor WhatsApp is nu nog beter, vechten met robots en een app om het klimaat te reden. Dat en meer vind je in dit wekelijkse overzicht van de beste Android-apps.

1. Telegram

De misschien wel beste chat-app heeft afgelopen week een grote update gekregen. Telegram 8.0 introduceert tal van vernieuwingen, maar de grootste verbetering heeft met livestreams te maken. Voortaan zit er geen limiet meer op het aantal mensen dat gelijktijdig naar een stream kan kijken.

Feitelijk is Telegram daarmee een directe concurrent voor apps als Instagram en TikTok geworden. Mediamakers kunnen nu immers een ongelimiteerd publiek bedienen. Telegram gaat sowieso steeds meer de ‘media-kant’ op, want sinds update 8.0 kun je ook veel makkelijker door kanalen scrollen. De app geeft je een seintje als je alle berichten uit een kanaal hebt gelezen, zodat je door kunt naar de volgende.

Telegram Telegram FZ-LLC 8,6 (8.552.922 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Whole

Whole heeft slechts één doel: jou gelukkiger maken. Dat doet de nieuwe app door je mentale gezondheid in de gaten te houden. Whole vraagt steeds hoe het met je gaat en, wanneer je daar zin in hebt, kun je ook een dagboek bijhouden. Heb je hier geen trek in, dan kun je het ook gewoon kort houden door deze dag een duim omhoog of omlaag te geven.

Verder beschikt Whole over allerlei trucjes om actief met je gedachten aan de slag te gaan. Er zitten bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen in voor wanneer het je allemaal even teveel wordt. Ook tof: je kunt met Whole mediteren. Er zitten zelfs speciale slaapmeditaties in de app om je een goede nachtrust te bezorgen.

Whole: Self-Care Habit Builder Happy Broadcast, Inc. Gratis via Google Play via Google Play

3. Greenr

Klimaatverandering is een feit en de mensheid moet veranderen om het leven plezierig te houden voor toekomstige generaties. Een app die daar uitstekend bij kan helpen is Greenr. Deze app draait helemaal om je CO2-voetafdruk (en het verkleinen daarvan). Meten is weten, dus staat het uitrekenen van jouw unieke voetafdruk aan de basis van Greenr.

Je kunt bijvoorbeeld precies bijhouden hoeveel koolstofdioxide er nodig is om een salade of biefstuk te produceren. Ook kun je met Greenr bijhouden hoeveel CO2 jij in de auto, trein of vliegtuig uitstoot. Zodra je voetafdruk bekend is geeft de app je allerlei handige trucs om jouw impact op de aarde te verkleinen.

Greenr Greenr Tech 9,2 (7 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Camo

Een oude telefoon weggooien is doodzonde. Hoogstwaarschijnlijk kun je ‘m namelijk nog prima gebruiken, bijvoorbeeld met Camo. Deze app tovert je oude smartphone in een handomdraai om in een webcam. Dat is natuurlijk hartstikke handig in deze tijden van thuiswerken.

Je collega’s of studiegenoten zullen je dankbaar zijn, want waarschijnlijk heeft je oude Android-toestel een betere camera dan je laptop. Het instellen van Camo is zo gepiept en je kunt de app in alle populaire programma’s gebruiken, denk aan Google Meet, Zoom en Microsoft Teams. Camo is vooralsnog in bèta, dus misschien kom je tijdens het gebruiken wat kleine foutjes tegen.

Camo — webcam for Mac and PC Reincubate Gratis via Google Play via Google Play

5. Titan Glory

Niet diepgaand, maar wel heel leuk. Dat is Titan Glory in een notendop. In deze chaotische shooter nemen gigantisch robots (mechs) het tegen elkaar op. Van een verhaallijn komt het niet, want voordat je het goed en wel doorhebt zit je in een gigantische robot en probeer je je tegenstanders een kopje kleiner te maken.

Je kunt in totaal twaalf robots vrijspelen en het gevecht vindt plaats in een van de zes arena’s. Naast elkaar hersenloos te lijf gaan, kun je ook andere spelmodi kiezen. Titan Glory is een online game die je samen met maximaal elf anderen speelt. Daarover gesproken: soms is het lastig om te verbinden met een server. Laten we hopen dat deze problemen binnenkort verleden tijd zijn.

Titan Glory Atypical Games 7,6 (9 reviews) € 4,49 via Google Play via Google Play

