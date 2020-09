Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps in de Play Store. De meesten hoef je echter niet te proberen. In dit overzicht verzamelen we daarom alleen de beste Android-apps, updates en games van afgelopen week voor je.

1. Wie is de Mol?

Gisteren is het twintigste seizoen van Wie is de Mol? van start gegaan. Tijdens deze jubileumversie gaan tien oud-deelnemers de strijd met elkaar aan. Negen kandidaten proberen zoveel mogelijk geld voor de gemeenschappelijke pot bij elkaar te spelen, terwijl de mol hier juist een stokje voor probeert te steken.

Voorafgaand aan iedere aflevering kun je via de vernieuwde app van Wie is de Mol? punten inzetten op de kandidaat (of kandidaten) die jij verdenkt. Heb je het mis en gaat die persoon naar huis? Dan ben je de punten kwijt. Blijft jouw mol? Dan worden je punten verdubbeld. Het leuke aan de Wie is de Mol?-app is dat je samen met vrienden, familie en collega’s een poule kunt starten.

→ Download Wie is de Mol? in de Play Store (gratis)

2. ScreenHive

Zit jij regelmatig over je telefoon te vegen en legio apps op te starten, af te sluiten en vervolgens weer te openen? Dan is ScreenHive zonder twijfel een van de meest confronterende apps van dit jaar. De app houdt namelijk realtime bij hoeveel tijd je vandaag al op je smartphone hebt doorgebracht.

Zodra je ScreenHive opstart verschijnt er een klop op het scherm van je telefoon. Deze wordt per seconde bijgewerkt. Zo wordt je aan de lopende band geconfronteerd met hoeveel tijd je vandaag al aan je smartphone hebt besteed. Je kunt het klokje vrij over je scherm verplaatsen zodat ‘ie niet in de weg zit.

→ Download ScreenHive in de Play Store (gratis)

3. Oraiah

Heb je altijd al gedroomd van je eigen koninkrijk? Dan moet je Oraiah eens proberen, de nieuwe strategiegame uit de stal van Pageboy. In dit spel is het de bedoeling dat je een machtig koninkrijk opbouwt door andere naties te verslaan en over te nemen.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want tijdens het oorlog voeren moet je ervoor zorgen dat je niet vanuit andere kanten wordt aangevallen en dat de vitale infrastructuur overeind blijft. Ook moet je bevolking genoeg eten krijgen, anders worden ze opstandig. Ben je meer diplomatiek aangelegd? Dan kun je ook op diplomatieke wijze aan invloed winnen.

→ Download Oraiah in de Play Store (3,99 euro)

4. Bright Paw

Bright Paw combineert het beste van twee werelden: katten en games. In deze detective kruip je in de huid van Theo, een schattig katje met een zwaar verleden. Zijn baasjes zijn namelijk op een gruwelijke manier vermoed. Theo trekt er daarom op uit om te achterhalen hoe de vork precies in de steel zit.

De gameplay van Bright Paw bestaat vooral uit het oplossen van puzzels. Aan het begin van ieder level krijg je een stapeltje kaarten toegespeeld waarmee je bepaalde manoeuvres kunt uithalen. In de fabriek van Bright Paw Industries, de setting waarin de game zich afspeelt, lopen namelijk een hoop beveiligers rond die jou in je nekvel willen grijpen.

→ Download Bright Paw in de Play Store (5,49 euro)

5. Checkpoint

Sinds begin augustus moeten horecagasten hun persoonlijke gegevens achterlaten wanneer een hapje gaan eten of een biertje willen doen. Meestal moet je je naam, telefoonnummer, e-mail en adres op een papiertje opschrijven, maar dat kan handiger.

Nederlandse app-ontwikkelaars hebben namelijk Checkpoint gemaakt. Horeca-uitbaters kunnen met deze app een unieke qr-code maken die gasten scannen. Vervolgens wordt de personalia voor die betreffende horecagelegenheid opgeslagen. Is er sprake van een uitbraak? Dan kan de GGD met één druk op de knop alle klantgegevens vanuit de app ontvangen.

→ Download Checkpoint in de Play Store (gratis)