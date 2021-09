De 4 beste Android-apps en games van de week (editie #36 2021)

Hoe goed poets jij je tanden? Een nieuwe app weet het antwoord. Ook duiken we in de opgeruimde wereld van Marie Kondo en smart homes. Dat, en nog veel meer in dit wekelijkse overzicht van de beste Android-apps.

Lees verder na de advertentie.

1. Microsoft Start

Microsoft News heet nu Microsft Start. Je gebruikt deze dienst om op de hoogte te blijven van nieuws dat je écht interesseert. Onder meer NU.nl, RTL Nieuws en ANP leveren artikelen aan Microsoft Start. Door slim aan te geven waar je wel/niet in geïnteresseerd bent, wordt het algoritme van de dienst steeds beter.

Voorzover lijkt Microsoft Start een redelijk rechttoe-rechtaan aggregator van nieuws, maar men heeft een toffe troef achter de hand. Zo nu en dan duiken er namelijk artikelen van betaalde platformen als The New York Times of Bloomberg News in je tijdlijn. Normaal gesproken moet je een abonnement afsluiten om deze stukken te lezen.

Microsoft Start: Top stories, news & more Microsoft Corporation 8,4 (143.492 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Adent Health

Je kunt het zo gek niet bedenken, of is er wel een app die het probeert. In die categorie is afgelopen week Adent Health verschenen. Deze app probeert jouw gebit zo gezond mogelijk te maken. Je kunt Adent bijvoorbeeld gebruiken om je gebit op gaatjes te controleren, zonder dat je daarvoor in de tandartstoel hoeft te liggen.

Ga simpelweg voor een spiegel staan, open de tandarts-app en volg de aanwijzingen op het scherm. Zodra je je foto’s doorstuurt gaat Adent aan de slag met analyseren, onder meer met behulp van kunstmatige intelligentie. Vervolgens krijg je binnen een paar uur te horen hoe gezond jouw tanden zijn. Amerikaanse gebruikers kunnen eventueel ook direct een tandartsafspraak inplannen.

Adent Health Adent Health 7,8 (86 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. KonMari Spark Joy!

Ken je Marie Kondo nog? Deze ‘opruimguru’ werd een paar jaar geleden ontzettend populair dankzij haar eigen Netflix-serie. Nu heeft de opruimexpert ook een eigen game: KonMari. Uiteraard draait het in dit spel om opruimen. Je probeert je kamer zo schoon en overzichtelijk te maken door puzzels op te lossen.

De puzzels zijn redelijk overzichtelijk, maar wel vermakelijk. Met name het verhaal is een groot pluspunt. Je volgt in KonMari: Spark Joy! het persoonlijke coming of age-verhaal van een jong meisje. Uiteraard verklappen we niets, maar de ontknoping is de moeite waard. Dat geldt trouwens ook voor de vormgeving en muziek.

KonMari Spark Joy! Akatsuki Inc. 9 (32 reviews) € 4,44 via Google Play via Google Play

4. Homey

Smart homes zijn hot. Steeds meer mensen halen slimme apparaten in huis en daar speelt Homey slim op in. De van oorsprong Nederlandse app maakte afgelopen week bekend dat haar platform voor smart homes voortaan gratis is. Gebruikers kunnen tot en met vijf slimme apparaten aan de Homey-app toevoegen. Wil je meer smart home-gadgets koppelen, dan moet je de portemonnee trekken.

Homey is dus een app voor het bedienen van je smart home. Daarin is het vergelijkbaar met Home, het platform van Google. Homey probeert zich dan ook te onderscheiden aan de hand van extra functies. Wanneer je thuis een slimme thermostaat hebt kun je in de Homey-app bijvoorbeeld een gedetailleerd energierapport bekijken.

Homey — A better smart home Athom B.V. 8,8 (1.080 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Op zoek naar meer toffe Android-apps? Check de eerdere edities: