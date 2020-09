Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps in de Play Store. De meesten hoef je echter niet te proberen. In dit overzicht verzamelen we daarom alleen de beste Android-apps, updates en games van afgelopen week voor je.

Lees verder na de advertentie.

1. Company of Heroes

Intense, tactische oorlogsvoering op een (relatief) klein scherm: sinds afgelopen week kan het. Company of Heroes, een iconisch realtime strategiespel uit 2006, is nu namelijk verkrijgbaar op Android. Jammer genoeg kunnen niet alle telefoons met de grafisch veeleisende game overweg. In deze tweet legt de ontwikkelaar van het spel uit op welke Android-smartphones de game draait.

Company of Heroes is een tactisch oorlogsspel dat zich tijdens de tweede wereldoorlog afspeelt. In de game ‘hang’ je boven het slagveld en moet je als commandant de overwinning veilig stellen. Dat doe je door je troepen tactisch over de map heen te bewegen, de vijand te flankeren en bijvoorbeeld de hulp van zwaar geschut in te schakelen. De bediening is compleet aangepast voor smartphones en doorgewinterde Company of Heroes-spelers moeten daar waarschijnlijk even aan wennen.

→ Download Company of Heroes in de Play Store (14,99 euro)

2. G Suite

Google komt de vele thuiswerkers tegemoet. Sinds deze week kun je Microsoft Office-bestanden namelijk bewerken in G Suite, Googles zakelijke platform. De toevoeging is vooral fijn voor organisaties die met producten van beide kampen werken, omdat je nu dus bijvoorbeeld een Word-document in Google Docs kunt aanpassen.

G Suite kan vanaf nu overweg met alle Microsoft Office-apps, waaronder populaire programma’s als Word, PowerPoint en Excel. Vooralsnog zijn de ‘poorten’ van Google alleen voor zakelijke G Suite-gebruikers geopend: binnenkort wordt ook de consumentenversie bijgewerkt. Vermoedelijk wil Google met de aankondiging Microsoft Office-klanten kennis laten maken met hun producten.

→ Download Google Documenten in de Play Store (gratis)

3. Pako Caravan

Snake, maar dan met een karavaan. Dat is hoe je de nieuwe game Pako Caravan het best kunt omschrijven. In het vrolijk vormgegeven spelletje ben je namelijk de bestuurder van je eigen steeds groter wordende treintje. Tenminste, dat is de bedoeling.

Iedere caravan die je erbij krijgt maakt je karavaan namelijk logger. Zodra je botst, of met je eigen lading in de knoop raakt ben je af en moet je opnieuw beginnen. Om de gameplay interessant te houden bevat Pako Caravan enkele unieke twists, zoals de mogelijkheid om je karavaan te teleporteren.

→ Download Pako Caravan in de Play Store (gratis)

4. Plus Buiten app

Plus heeft afgelopen week een app uitgebracht waarmee kinderen het buitenleven naar binnen kunnen halen. Plus Buiten is in samenwerking met Staatsbosbeheer en ontwikkeld en de bekende boswachter Arjan Postma is de ster van de show.

De augmented reality-app (AR) projecteert 3d-animaties, geluidsfragmenten en holografische video’s de ‘echte’ wereld in. Het enige dat kinderen hoeven te doen is een van de 150 beschikbare buitenkaartjes te scannen. Deze zijn voorzien van een stickervel waar onder meer weetjes over de natuur en opdrachten die ze buitenshuis kunnen uitvoeren.

→ Download Plus Buiten in de Play Store (gratis)

5. Deezer

Vanaf nu kun je audioboeken via Deezer luisteren. De streamingdienst is concurrent Spotify, dat ook audioboeken wil gaan aanbieden, te snel af. Deezer biedt de ingesproken boeken zowel voor betalende als niet-betalende leden aan. Je vindt het kanaal onder het Shows-tabblad van de app. Hier staan bijvoorbeeld ook podcasts.

Het aanbod aan luisterboeken in Deezer is divers, van fictie, kinderboeken, poezië tot aan klassiekers. Luisteraars kunnen onder meer hun favoriete boeken selecteren en links naar hoofdstukken delen op social media. Ben je betalend Deezer-abonnee? Dan kun je audioboeken ook offline downloaden zodat je zonder internetverbinding kunt luisteren.

→ Download Deezer in de Play Store (gratis)