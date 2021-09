De 5 beste Android-apps en games van de week (editie #37 2021)

Hoe goed ben jij als generaal? En waarom zou je een nieuwe heggenschaar kopen als je ‘m ook gewoon van je buurman kunt lenen? Dat, en nog veel meer in dit wekelijkse overzicht van de beste Android-apps.

Lees verder na de advertentie.

1. Axis & Allies 1942

Risk, maar dan net iets anders. Zo kunnen we Axis & Allies 1942 het best omschrijven. In de digitale versie van het bordspel is het de bedoeling dat jij de wereld verovert. Hoe je dit aanpakt, is helemaal aan jou. Zo kun je bijvoorbeeld een krachtig leger opbouwen en op strategische wijze steeds meer gebieden innemen.

Maar, via de diplomatieke weg valt ook een hoop resultaat te behalen. Axis & Allies werkt alleen op tablets, dus probeer het boordspel niet op je telefoon te spelen. Tof is dat je de game ook met vrienden kunt spelen. Hierbij zet je steeds onderling een zet, waardoor potjes gerust meerdere dagen kunnen duren.

Axis & Allies 1942 Online - Strategy Board Game Beamdog 5,8 (7 reviews) € 9,99 via Google Play via Google Play

2. Fiper

Fiper omschrijft zichzelf als de “Instagram voor nieuws”. Het idee achter de app is simpel: blijf op de hoogte van al je favoriete media, zonder dat je meerdere apps nodig hebt. Tijdens het opstarten voeg je enkele blogs, kranten en/of tijdschriften toe, waarna je op de hoogte blijft van nieuwe artikelen.

De app is dus eigenlijk een soort rss-reader 2.0, mocht je daar bekend mee zijn. Fiper gebruikt geen algoritmes om artikelen voor te schotelen, in tegenstelling tot bekende platformen als Facebook en Twitter. De app is beschikbaar op telefoons, tablets en via de webversie.

3. Blon

Niet heel diepgaand, maar wel ontzettend vermakelijk. Zo kunnen we Blon het best omschrijven. Ín deze game kruip je in de huid van Blon, een ‘blob’ die probeert zijn kwaadaardige broer te stoppen. Die heeft namelijk allerlei familiegeheimen gestolen. Om je broer te vinden moet je je een weg banen door zeven levels.

Blon is een zogeheten ‘autorunner’. Je rent dus automatisch: het enige dat jij hoeft te doen is op tijd springen en aanvallen ontwijken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want Blon wordt op een gegeven moment behoorlijk chaotisch. De vormgeving van het spel is retro en Blon is een ideale game wanneer je je eventjes verveelt.

Blon Plug in Digital 9,2 (32 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. HalloApp

Ben je bekend met HalloApp? Deze kruising tussen Facebook en WhatsApp werd halverwege dit jaar uitgebracht door twee oud-werknemers van, jawel, WhatsApp. De chat-app was dus al een tijdje verkrijgbaar, maar is sinds enige tijd ook helemaal in het Nederlands vertaald.

HalloApp omschrijft zichzelf als het eerste ‘sociale netwerk voor relaties’. Er wordt dus veel nadruk gelegd op chats, in plaats van bijvoorbeeld video’s of artikelen. De app toont geen advertenties en de vormgeving is heel minimalistisch. In de toekomst heb je een (betaald) abonnement voor HalloApp nodig, maar vooralsnog is de app gratis.

HalloApp HalloApp Inc. 7,6 (756 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Swop.it

Je bent van plan dit weekend in de tuin te gaan klussen, maar komt erachter dat je helemaal geen schop hebt. Op dat moment kun je natuurlijk naar de winkel rennen, maar je kunt ook gewoon even Swop.it openen. Met deze nieuwe app kunnen buren spullen aan elkaar lenen.

Het idee achter Swop.it is dus duidelijk. De app wordt echter pas echt bruikbaar op het moment dat er genoeg mensen op zitten. Op moment van schrijven is Swop.it vooral bruikbaar in grote steden, maar heb je er daarbuiten weinig aan.