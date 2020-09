Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps in de Play Store. De meesten hoef je echter niet te proberen. In dit overzicht verzamelen we daarom alleen de beste Android-apps, updates en games van afgelopen week voor je.

1. Sadhana

Sadhana is een prachtig vormgegeven puzzelgame met spirituele elementen. Je kruipt in de huid van Svetaketu, een jonge soldaat die in opdracht van zijn meester een bepaalde opdracht moet volbrengen. Tijdens deze tocht moet hij puzzels oplossen, die soms behoorlijk confronterend zijn.

Het verhaal van de zweverige puzzelgame is gebaseerd op eeuwenoude Indiase teksten. De makers van Sadhana proberen je via rustige muziek, een fraai en kalmerend design en soepele gameplay tot rust te brengen. Ook zit er een diepere laag in het verhaal, maar daar moet je zelf achter komen.

→ Download Sadhana in de Play Store (1,09 euro)

2. Veganific

Veganific, ook wel de ‘Tinder voor veganisten’ genoemd, is flink onder handen genomen. De dating-app is in een compleet nieuw jasje gestoken en oogt voortaan een stuk frisser. Ook fijn: er is nu een gratis onbeperkt abonnement beschikbaar. Dat betekent dat je niet langer hoeft te betalen voor een ongelimiteerd aantal swipes.

Ook de profielen zijn onder handen genomen. Op die manier kun je meer informatie over jezelf delen met mogelijke matches, en daarmee de kans op liefde vergroten. Veganific zet zich met versie 2.0 dan ook neer als dé dating-app waarmee je iemand vindt die bij je veganistische levensstijl past.

→ Download Veganific in de Play Store (gratis)

3. TMNT: Mutant Madness

Deze is speciaal voor alle liefhebbers van de Teenage Mutant Ninja Turtles. Leonardo, Raphael, Michelangelo en Donatello hebben afgelopen week namelijk hun opwachting gemaakt in Mutant Madness, de nieuwste TMNT-game. Ook oude bekenden als Meester Splinter, Shredder en Krang komen natuurlijk voorbij.

In de roleplayinggame (rpg) bestuur je je eigen team en moet je vijanden een kopje kleiner maken. Gaandeweg doet je groep nieuwe vaardigheden op en krijg je bijvoorbeeld andere, betere wapens tot je beschikking. Ook moet je ondertussen je hoofdkwartier (het riool) verder uitbouwen en verstevigen.

→ Download TMNT: Mutant Madness in de Play Store (gratis, met in-app aankopen)

4. SlideScan

Heb je thuis een hoop oude dia’s liggen die je eigenlijk nooit bekijkt, bijvoorbeeld omdat je geen diaprojector hebt? Dan biedt SlideScan mogelijk uitkomst. Deze nieuwe app is in staat om oude dia’s te digitaliseren. ‘Fysieke’ plaatjes worden automatisch digitaal gemaakt, zonder dat de kwaliteit achteruit holt.

Dia’s digitaliseer je door de plaatjes voor een lichtbron te houden, zoals je computer, om vervolgens een scan te maken met je smartphone. Dit werkt over het algemeen goed, maar tijdens het testen stelde de lens soms niet direct scherp. Jammer genoeg werkt SlideScan met een abonnement, dus waarschijnlijk is het verstandig om in één keer al je oude dia’s te digitaliseren en vervolgens je pakket te annuleren.

→ Download Slidescan in de Play Store (6,49 euro per maand, gratis proefperiode)