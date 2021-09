De 4 beste Android-apps en games van de week (editie #38 2021)

Een nieuwe Pokémon-game en ben jij sneller dan Max Verstappen? Dat, en nog veel meer in dit wekelijkse overzicht van de beste Android-apps en games.

1. Pokémon Unite

Afgelopen juli verscheen Pokémon Unite voor de Nintendo Switch. Sinds deze week is de game ook speelbaar op Android (en iOS). In Pokémon Unite strijd je in teams van vijf tegen elkaar. Het is hierbij zaak om zoveel mogelijk punten te scoren. Dat doe je door goed samen te werken, want teamwork is key in deze Pokémon-game.

Je kunt elkaar bijvoorbeeld helpen door samen tegen vijandelijke Pokémon ten strijde te trekken. Zoals echte kenners weten heeft iedere soort Pokémon zijn sterktes en zwaktes, dus aan jouw team de taak om het de tegenstanders zo lastig mogelijk te maken. Een duidelijk nadeel aan Pokémon Unite is de overdaad aan in-app betalingen. Door te betalen kun je voordelen behalen ten opzichte van spelers die niet (of minder) betalen.

Pokémon UNITE

2. F1 Mobile Racing

Racefans opgelet. Afgelopen week is de grote seizoensupdate (2021) voor F1 Mobile Racing uitgekomen, de officiële game van de Formule 1. In dit spel kom je uit voor een van de officiële raceteams en is het natuurlijk de bedoeling om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want je neemt het op tegen veteranen als Verstappen, Hamilton en Alonso. Wanneer je klaar bent met tegen computers racen, kun je het ook tegen ‘echte’ spelers opnemen via de multiplayermodus. F1 Mobile Racing is een gratis game, maar je komt wel in-app aankopen tegen.

F1 Mobile Racing

3. Kahoot!

Kahoot! spreekt sinds afgelopen week Nederlands. Wanneer je telefoon op Nederlands staat, neemt de app het automatisch over. Kahoot! is heel erg populair in het onderwijs, waar leraren de dienst gebruiken om eenvoudig quizzen te organiseren. Maar, je kunt Kahoot! natuurlijk ook gebruiken om samen met je vrienden te spelen.

Het werkt simpel. De quizmaster maakt een quiz en nodigt de deelnemers uit. Zij kunnen vervolgens op hun eigen smartphone de antwoorden op vragen invullen. Maar, het draait niet alleen om het juiste antwoord. Het is ook belangrijk dat je vlug reageert, want de beste én snelste speler wint de quiz. Veel plezier (en succes)!

Kahoot! Play & Create Quizzes

4. Gigit!

De maatschappij komt langzaam maar zeker weer op gang. Ga jij binnenkort naar een (zit)concert? Dan is Gigit! misschien wel iets voor je. Deze Nederlandse app omschrijft zichzelf als IMDB, maar dan voor concertliefhebbers.

Je kunt er bijvoorbeeld in bijhouden naar welke concerten je bent geweest, of reviews over je favoriete artiesten lezen (en plaatsen). Ook is het met Gigit! mogelijk om gedenkwaardige momenten uit je favoriete show te plaatsen, zodat andere liefhebbers ervan kunnen genieten.