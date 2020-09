Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps in de Play Store. De meesten hoef je echter niet te proberen. In dit overzicht verzamelen we daarom alleen de beste Android-apps, updates en games van afgelopen week voor je.

Lees verder na de advertentie.

1. Mousebusters

Jaren ’80, retro-vormgeving en Ghostbusters: dat is Mousebusters in een notendop. Het appartement waarin de pluizige vriendjes wonen wordt overspoeld met allerlei enge spoken. De Mousebusters nemen daarom de wapens ter handen om dit gespuis te verslaan.

In tegenstelling tot wat je misschien verwacht, is de gameplay best rustig. De game zit niet boordevol actie, maar bestaat met name uit het volgen van de verhaallijn (die stiekem best wel diepgaand is). Liefhebbers van retro-vormgeving komen in Mousebusters flink aan hun trekken, want de jaren ’80-sfeer (inclusief muziek) druipt er vanaf.

→ Download Mousebusters in de Play Store (gratis)

2. Google Maps

Geen leuke update voor Google Maps, maar wel een hele nuttige. Sinds afgelopen week beschikt Googles kaartendienst over een heuse ‘corona-trendlijn’. Een speciale kaartlaag laat zien in welke regio’s het aantal coronabesmettingen toeneemt, en in welke gebieden het juist de goede kant op gaat.

Je zet de ‘functie’ aan door rechtsboven in het scherm op het kaart-icoon te tikken. Kies vervolgens “COVID-19 info”. Als het goed is zie je nu hoe het in jouw omgeving gaat. De statistieken zijn afkomstig van onder meer The New York Times, nationale regeringen en gezondheidsinstanties. Men werkt met het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, dezelfde statistiek als bijvoorbeeld het RIVM.

→ Download Google Maps in de Play Store (gratis)

3. Raziel: Dungeon Arena

Raziel is een zogeheten dungeoun-crawler roleplaying-game (rpg). Wat je je daarbij moet voorstellen? Hordes vijanden verslaan in grimmige kerkers, slagvelden en kastelen. De game draait vooral om beuken, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden om vijanden een kopje kleiner te maken en het verzamelen van een betere uitrusting.

Zoek je een game die je lange tijd kunt spelen? Dan is Raziel absoluut het aanraden waard. De singleplayer beschikt over meer dan 60 levels. Zodra je hiermee klaar bent kun je je vaardigheden testen door tegen andere spelers te strijden. Daarover gesproken: je kunt ook samen kerkers doorploegen.

→ Download Raziel: Dungeon Arena (gratis, met in-app aankopen)

4. Outlook

Gebruik je Outlook, de mail-app van Microsoft? De applicatie heeft afgelopen week een flinke update gekregen. Ten eerste is de applicatie voortaan een stuk makkelijker te installeren. Via een qr-code kun je namelijk e-mails van je computer naar smartphone verplaatsen.

Verder is Outlook een stuk slimmer geworden. Krijg je een mailtje binnen met de vraag of je aankomende vrijdag om 14:00 uur een gaatje hebt? Dan check de app uit zichzelf of er al een afspraak in je agenda staat. Vooralsnog werkt de functie alleen in het Engels, maar op den duur ‘spreekt’ ‘ie waarschijnlijk ook Nederlands.

→ Download Microsoft Outlook in de Play Store (gratis)

5. Xbox Remote Play

Heb je thuis een Xbox staan én ben je in het bezit van een Android-telefoon? Dan hebben we goed nieuws voor je. Sinds afgelopen week kun je namelijk games via je console naar je smartphone streamen met Remote Play, een nieuwe functie in de Xbox beta-app. Je speelt het spel dus op je telefoon, maar hebt nog wel je Xbox nodig om de game te draaien.

Voordat je hiermee aan de slag kunt moet je jezelf even aanmelden voor het Insider-programma van Xbox. Remote Play is voorlopig namelijk in bèta: de functie wordt dus nog getest en bevat mogelijk kinderziektes. Via Remote Play kun je je Android-telefoon overigens ook als afstandsbediening voor consoles gebruiken.

→ Download Xbox beta in de Play Store (gratis)