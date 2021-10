De 5 beste Android-apps en games van de week (editie #39 2021)

De terugkeer van een klassieke game, heerlijk wegdromen in een Monument Valley-achtige puzzelaar en jezelf discipline aanleren. Dit zijn de beste Android-apps en games van de week.

1. Actraiser Renaissance

Actraiser Renaissance maakte afgelopen week zijn comeback. Maker Square Enix bracht dit populaire spel van weleer uit voor bijna alle platformen, waaronder Android. Uiteraard zijn de graphics flink opgepoetst, zodat de 2D-beelden van vroeger nu hd zijn. Verder heeft Square nieuwe missies, muziek en eindbazen toegevoegd, zodat ook spelers van vroeger genoeg te ontdekken hebben.

Ben je niet bekend met Actraiser Renaissance? Dit spel kwam oorspronkelijk uit voor de SNES-console van Nintendo. De game past niet in één genre, want je het is zowel een platformer als een citybuilder. Je bent dus bezig met het verslaan van vijanden én het sterker maken van jouw dorp. Het grootste nadeel van deze nieuwe oude game is zonder meer de prijs: twintig euro is veel geld.

2. Relumine

Kun jij geen genoeg krijgen van Monument Valley, de bekroonde puzzelgame van een paar jaar geleden? Probeer dan Relumine eens. Deze puzzelgame heeft qua stijl wel wat weg van Monument Valley en ook de gameplay lijkt er behoorlijk op.

In Relumine is het doel om je verloren vader te vinden. Om dat voor elkaar te krijgen moet je allerlei puzzels oplossen door de omgeving te gebruiken. Deze starten op een vrij toegankelijk niveau, maar het wordt al snel behoorlijk pittig. Relumine heeft een heerlijk dromerige vormgeving met bijpassende muziek zodat je even heerlijk kunt wegdromen.

3. Spotify

Nederlanders luisteren steeds meer podcasts en dus is het niet meer dan logisch dat Spotify hierop inspeelt. Sinds afgelopen week zijn podcasts een stuk interactiever geworden. Makers kunnen namelijk polls (enquêtes) en vraag-antwoordgesprekken toevoegen om zo in contact te komen met luisteraars.

Je favoriete podcasthost kan bijvoorbeeld vragen welke gasten hij of zij in de toekomst moet uitnodigen of wat je van de show vond. Makers moeten deze opties wel zelf aanzetten en instellen, dus je zult het niet altijd tegenkomen.

4. Animus: Revenant

Zo vredig als de puzzelgame Relumine is, zo bewogen is Animus: Relevant. Deze game is overduidelijk geïnspireerd op de welbekende Souls-games, die bekendstaan om hun hoge (lees: tergende) moeilijkheidsgraad. Het is in Animus: Relevant dan ook niet zozeer de vraag of je personage het loodje legt, maar wanneer.

In het spel kruip je in de huid van een ridder die de mensheid moet redden van het duister. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want er staan hordes vijanden klaar die je een kopje kleiner willen maken. In Animus: Relevant moet je goed op je dekking letten, want één rake aanval en je moet weer overnieuw beginnen. Je doet er dan ook verstandig aan tijdens het spelen zoveel mogelijke goede uitrusting en wapens te verzamelen.

5. Routines

Voor je het goed en wel doorhebt is het alweer 2022. Hoe staat het ervoor met de goede voornemens die je begin dit jaar hebt gemaakt? Zonder al te veroordelen: misschien niet zo best. Wellicht kun je daar iets aan doen door Routines te gebruiken. Zoals de naam al weggeeft probeert deze app je routines aan te leren.

Hoe? Door net zo vaak tegen jou te zeggen dat je vandaag nog moet sporten, mediteren of alvast ontbijt voor de volgende ochtend moet maken totdat het een gewoonte is. Routines is daarmee een soort takenlijst-app met een dwingend karakter. Het grootste nadeel zijn de advertenties. Er is jammer genoeg geen mogelijkheid om deze af te kopen.