De 5 beste Android-apps in de Play Store van week 4 – 2020

Er komen continu nieuwe apps bij in de Google Play Store. Ook bestaande programma’s worden regelmatig van updates voorzien. Via dit wekelijkse overzicht scheiden we het kaf van het koren. Dit zijn de beste Android-apps van afgelopen week.



1. Shadow

Met Shadow kun je elke pc-game naar je Android-smartphone streamen. De dienst geeft je toegang tot een cloud pc met Windows die op een server in de Verenigde Staten draait. Wat je op die pc doet is helemaal aan jou. Je kunt bijvoorbeeld gamewinkel Steam downloaden, of de Epic Games Store proberen.

Je hebt dus toegang tot je eigen pc. Bij het openen van de Shadow-app moet deze wel opstarten, waardoor het even duurt voordat je aan de slag kunt. Als alles eenmaal draait, dan werkt Shadow verrassend goed. De dienst doet wat het belooft. Wil je meer weten? Lees dan onze uitgebreide review van Shadow.

→ Download Shadow in Google Play (gratis)

2. Apps tegen smartphoneverslaving

Google heeft afgelopen week drie apps tegen smartphoneverslaving uitgebracht. Vooral Activity Bubbles en Screen Stopwatch zijn het vermelden waard. Eerstgenoemde maakt op een grappige manier duidelijk hoe vaak jij je smartphone gebruikt. Iedere keer dat je het toestel ontgrendelt begint er een nieuwe bubbel te groeien, waarna de oude omlaag valt.

Ook Screen Stopwatch brengt je telefoonachtergrond tot leven. De app laat zien hoeveel tijd je vandaag al op je smartphone hebt doorgebracht. De wallpaper wordt iedere seconde bijgewerkt, wat behoorlijk confronterend werkt. Bovendien hoor je tijdens het gebruik continu een irritant tikje op de achtergrond. Op die manier hoopt Google dat je je smartphone minder gaat gebruiken.

→ Download Activity Bubbles in Google Play (gratis)

→ Download Screen Stopwatch in Google Play (gratis)



3. Xbox Console Streaming

Gears 5 of Forza Horizon 4 op je Android-smartphone spelen: het kan! Sinds afgelopen week kunnen ook Nederlandse gebruikers meedoen met Xbox Console Streaming. Hiermee kun je Xbox One-games naar je Android-smartphone streamen. Het gaat voorlopig om een bèta. Deze testversie werkt dus misschien niet vlekkeloos.

Bovendien kleven er nog wel wat haken en ogen. Ten eerste moet je Xbox Insider zijn. Op die manier kun je als eerste aan de slag met experimentele nieuwe apps en diensten. Bovendien moet je een rappe internetverbinding hebben en een losse app downloaden. Wil je meer informatie? Check dan ons uitgebreide bericht over Xbox Console Streaming.

→ Download Xbox Game Streaming in Google Play (gratis)

4. Arknights

Arknights is een strategiespel dat duidelijk heeft afgekeken bij titels uit het towerdefense-genre. De spelwereld is opgedeeld in vlakken en de vijanden bewegen in bepaalde patronen. Het is aan jou om te beslissen hoe je hiermee omgaat. Je kunt natuurlijk de confrontatie opzoeken, maar misschien is het slimmer om tactiek te gebruiken.

Verder heeft Arknights meerdere rpg-elementen. Je kunt bijvoorbeeld je karakters levelen en de basis aanpassen. Bovendien is de vormgeving fraai gedaan, al moet de anime-stijl je wel liggen. Gelukkig kun je het spel gratis spelen, al kun je ook in-app aankopen doen.

→ Download Arknights in Google Play (gratis)

5. AppNotifier

Google heeft er een handje van om handige apps en functies de nek om te draaien. Sinds kort hebben we ook de update-notificaties van de Play Store naar het Google-kerkhof mogen draaien. Deze zorgden ervoor dat je een melding in de notificatiebalk ontving wanneer apps mochten updaten.

Volgens Google vonden veel mensen de meldingen echter irritant, en zijn ze daarom weggehaald. Gezien alle reacties op social media zijn er echter ook genoeg personen die de updatemeldingen wél handig vonden. De nieuwe app AppNotifier brengt de notificaties weer terug naar de oude situatie.

→ Download AppNotifier in Google Play (gratis)