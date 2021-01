Er komen continu nieuwe apps bij in de Play Store. De meeste zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.

De 4 beste Android-apps van afgelopen week

De Play Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. Android Planet scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste Android-apps, updates en games van deze week.

1. Telegram

Naast Signal profiteert ook Telegram van de onrust rondom WhatsApp. Laatstgenoemde haalt de banden met moederbedrijf Facebook steeds strakker aan en daardoor stappen steeds meer mensen over. Telegram speelt op deze toestroom van chatters in door het gemakkelijker te maken om gesprekken over te zetten.

Sinds afgelopen week kun je namelijk hele WhatsApp-chats overzetten naar Telegram. Op die manier wordt het dus makkelijk om over te stappen tussen de chat-apps. Je zet de gespreksgeschiedenis over door eerst het betreffende WhatsApp-gesprek te openen en op de drie puntjes rechtsboven te tikken. Kies ‘Meer’ en selecteer ‘Exporteer chat’. Tik in het deelmenu op Telegram en ga naar de chat in Telegram.

Telegram Telegram FZ-LLC 9 (6972464 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Mystic Hammer

Afgelopen week kwam Mystic Hammer uit. Deze game is het best te omschrijven als een combinatie tussen de populaire game Plants vs. Zombies en het towerdefense-genre. In Mystic Hammer is het namelijk de bedoeling om de troepen van de tegenstander te verslaan.

Zodra alle vijanden een kopje kleiner zijn gemaakt kun je de vijandelijke burcht innemen. Dit gaat natuurlijk niet zomaar. Je moet je troepen tactisch op het slagveld positioneren. Zo zijn boogschutters alleen effectief op de lange afstand, want wanneer je ze recht tegenover soldaten zet leggen ze het zonder twijfel af.

Mystic Hammer PozziSoft 10 (5 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Endel

Val je maar moeilijk in slaap, of heb je in het algemeen moeite met ontspannen? Probeer dan Endel eens. Deze experimentele app gebruikt kunstmatige intelligentie om op maat gemaakte audio te fabriceren. Hierbij worden inzichten uit de neuropsychologie gebruikt om tonen te fabriceren die een relaxend effect op onze hersenen hebben.

Ook zangeres Grimes heeft haar steentje bijgedragen. De partner van Tesla-oprichter Elon Musk heeft haar stem aan de app geleend. Om het effect van Endel te versterken kun je ervoor kiezen aanvullende gegevens te verlenen. Zodoende gebruikt de app bijvoorbeeld je locatie om het geluid aan te passen op de huidige stand van de zon en de weersomstandigheden.

Endel: Focus, Relax, and Sleep soundscapes Endel Sound GmbH 8,8 (1212 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Pink

Bart Bonte is terug met een nieuwe puzzelgame. De Belgische ontwikkelaar heeft afgelopen week pink gelanceerd. De game is gratis te spelen en bevat meer dan 50 hersenkrakers waarbij ieder level zijn eigen logica heeft. Het uiteindelijke doel van het spel is simpel: zorg ervoor dat het scherm roze (pink) wordt.

Hoe je dat doet? Door te achterhalen hoe de mechaniek van het level in elkaar zit. Wanneer je er echt niet uitkomt kun je een hint opvragen. Deze hulpknop verschijnt automatisch na een bepaalde tijd. Wanneer je geen trek hebt in advertenties kun je deze voor een klein bedrag (1,99 euro) afkopen.