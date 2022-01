De 5 beste Android-apps en games van de week (editie #4 2022)

Avonturen in het Wilde Westen, een hele persoonlijke weer-app en een nieuwe Bassie & Adriaan-game. Dit zijn de beste Android-apps en games van afgelopen week.

1. El Hijo: A Wild West Tale

In El Hijo kruip je in de huid van, hoe kan het ook anders, El Hijo. Nadat zijn moeder op brute wijze is meegenomen door slechteriken doet hij er natuurlijk alles aan om haar weer te bevrijden. Of nou ja, niet alles. Je kunt bijvoorbeeld geen wapens gebruiken – je bent immers een kind.

Je moet daarom slim gebruikmaken van je (gebrek aan) lengte en zo bijvoorbeeld ongezien langs bewakers slippen. El Hijo is een familievriendelijke game die al eerder uitkwam op de computer en daar hoge ogen gooide. Het avontuur ziet er fantastisch uit, het speelt heerlijk weg en ook de muziek is fantastisch. Al met al is El Hijo een fantastische Western-sluipgame.

El Hijo - A Wild West Tale HandyGames € 9,99 via Google Play via Google Play

2. Bassie & Adriaan op avontuur

Bassie & Adriaan: wie is er niet mee opgegroeid? Nou, de generatie die momenteel net uit de luiers is. Wie haar of zijn kind wil laten kennismaken met het (inmiddels hoogbejaarde) olijke duo kan dat bijvoorbeeld doen met de nieuwe game Bassie & Adriaan op avontuur.

Dit spel kwam afgelopen week uit en is bedoeld voor kinderen vanaf drie jaar. In het animatiespel gaan kids op zoek naar een geheime schat. Onderwijl moeten zij allerlei creatieve en uitdagende puzzels oplossen terwijl ze achterna worden gezeten door klassieke karakters als Baron, B2 en Vlugge Japie. Allememaggies zeg!

Bassie & Adriaan op avontuur Midnight Pigeon 9 (31 reviews) € 2,79 via Google Play via Google Play

3. CAPod

Zelfs de grootste Android-liefhebbers moeten bekennen dat AirPods hele goede oordopjes zijn. Je ziet daarom ook regelmatig mensen zonder iPhone met de Apple-oortjes rondlopen. Voor die mensen is CAPod het proberen waard.

Deze app is namelijk speciaal gemaakt voor Android-gebruikers mét AirPods. CAPod laat je onder meer zien hoeveel stroom er nog in de oordopjes zit, of het oplaaddoosje nog capaciteit heeft en je krijgt een waarschuwing als je het klepje van de case bent vergeten dicht te doen. De app werkt trouwens niet alleen met AirPods maar ook met allerlei Beats-headsets (eveneens van Apple).

CAPod - Companion for Airpods darken Gratis via Google Play via Google Play

4. DINA

Er zijn al heel veel goede weer-apps voor Android-smartphones, maar toch is debutant DINA het bespreken waard. Deze app praat je namelijk niet alleen bij over de verwachte weersomstandigheden, maar geeft je ook persoonlijk kledingadvies. DINA geeft antwoord op hele praktische vragen zoals of je een muts op moet, of dat je beter een extra trui kunt aantrekken.

Dat kledingadvies gaat behoorlijk ver. DINA gebruikt kunstmatige intelligentie en wordt daardoor steeds beter. Op een gegeven moment kan de weer-app dus zelf aangeven hoeveel laagjes kleding je op een dag zou moeten dragen. En oh ja, dat kledingadvies wordt zelfs per uur voor je ingevuld.

DINA: Personalized Weather Agni. Gratis via Google Play via Google Play

5. Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice

Zo kindvriendelijk als Bassie & Adriaan is, zo vunzig is de nieuwe Leisure Suit Larry-game. Dit spel is allesbehalve geschikt voor jonge spelers en draait om Larry. De hoofdrolspel is op zoek naar liefde en om dat doel te bereiken moet je een hoop puzzels oplossen.

Terwijl jij allerlei (soms best pittige) raadsels probeert op te lossen komen er een hoop schunnige moppen voorbij. Zelfs wanneer de humor niet jouw smaak is, blijft de nieuwe Leisure Suit Larry overeind. Het spel verscheen al eerder op pc’s en is een directe opvolger van Wet Dreams Don’t Dry. Alhoewel je deze niet per se gespeeld hoeft te hebben om met de nieuwe game aan de slag te gaan, maakt dit het verhaal natuurlijk wel compleet.

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice Assemble Entertainment Gratis via Google Play via Google Play

