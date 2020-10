Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps in de Play Store. De meesten hoef je echter niet te proberen. In dit overzicht verzamelen we daarom alleen de beste Android-apps, updates en games van afgelopen week voor je.

1. Stoptober

Het is weer oktober, en dat betekent dat ook het jaarlijkse Stoptober weer van start is gegaan. In deze maand proberen rokers wereldwijd de sigaret definitief uit te drukken. Om hen hierbij te helpen is de Stoptober-app in het leven geroepen. De app zit boordevol praktische adviezen, laat zien hoeveel geld je al hebt bespaard door niet te roken en motiveert je om vol te houden door je aantal rookvrije dagen te tonen.

Stoptober kun je het best zien als coach en begeleider. Dagelijks inspireert de app je via tips, video’s en ervaringsverhalen om je slechte gewoonte definitief af te leren. Verder kun je met mede-stoppers praten en elkaar ondersteunen. Ook zit er een noodhulp-knop in de Stoptober-app voor wanneer je er even helemaal doorheen zit.

2. Genshin Impact

Ben je gek op Zelda: Breath Of The Wild én fan van anime? Dan mag je Genshin Impact absoluut niet missen. Deze roleplaying-game (rpg) speelt zich af in een gigantische open wereld die prachtig is vormgegeven. De gameplay is redelijk traditioneel: je bent vooral bezig met het sterker maken van je personage, het aanleren van nieuwe vaardigheden en vijanden een kopje kleiner maken.

Genshin Impact is daarom vooral uniek omdat de game op vrijwel alle platformen verkrijgbaar is. Hierdoor kun je bijvoorbeeld op je computer beginnen met spelen, afsluiten en vervolgens in de trein verdergaan op je Android-smartphone. Ook is het tof dat je Genshin Impact dankzij de multiplayer-modus samen met vrienden kunt spelen.

3. Spotify

Heb je dezelfde muzieksmaak als Alicia Keys? En waar luistert John Legend eigenlijk zelf naar? Spotify heeft het antwoord. De groene muziekdienst heeft afgelopen week namelijk een update gekregen. Dankzij de nieuwe Listen Alike-functie kom je erachter in hoeverre jouw muzieksmaak overeenkomt met die van beroemdheden, waaronder John Legend, Alicia Keys en H.E.R.

Jammer genoeg werkt Listen Alike niet in de Spotify-app, maar enkel via de browser. Ga simpelweg naar de Listen Alike-website, log in op je Spotify-account en kies aan welke beroemdheid jij je wil meten. Vervolgens wordt uitgerekend in hoeverre jullie muzieksmaak overeenkomt en krijg je te zien welke artiesten gemeenschappelijk favoriet zijn.

4. Google Foto’s

Afgelopen week vond Launch Night In plaats, het Google-evenement waar onder meer de Pixel 5 en Pixel 4a 5G-telefoons, een nieuwe Chromecast met Google TV en Nest Audio-speaker werden onthuld. De update voor het populaire Google Foto’s sneeuwde daarom een beetje onder, maar is absoluut wel het vermelden waard.

De ingebouwde fotobewerker is namelijk compleet op de schop gegaan. Wie voortaan plaatjes bewerkt scrolt via een horizontale balk onderin het scherm door allerlei instellingen om bijvoorbeeld kleurtinten te veranderen, bepaalde elementen uit te lichten of filters te kiezen. Bovendien doet Google Foto’s uit zichzelf suggesties om foto’s met één tik op de knop te bewerken: wel zo makkelijk!

