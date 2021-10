De 5 beste Android-apps en games van de week (editie #40 2021)

Razendsnel nieuws, een hele overzichtelijke to-do-app en eenhoorns op eenwielers. Dit zijn de beste Android-apps en games van afgelopen week.

1. Volv

Volv omschrijft zichzelf als een nieuws-app voor de nieuwe generatie. Je moet namelijk goed opletten, want het gaat ontzettend snel. Volv belooft je in negen seconden op de hoogte te houden van alle belangrijke ontwikkelingen.

Neem deze marketingclaim niet te letterlijk, want de hele artikelen duren wel degelijk langer dan negen seconden. Alleen de korte teksten die je in de notificatiebalk ziet kun je in die tijdspanne lezen. Volv schrijft over alle nieuwsonderwerpen, van A tot Z, dus wellicht zit er iets voor je bij.

Volv: Because less is more Volv Media 9,4 (332 reviews) Gratis

2. Concordia: Digital Edition

Concordia: Digital Edition is precies dat, een digitale versie van het bekende bordspel. Je speelt dit spel met 2 tot 6 personen en het doel is eigenlijk vrij simpel: bouw je koninkrijk en wordt de machtigste heerser van allemaal. Dat is uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan, want onderwijl moet je een hoop strategische keuzes maken.

In Concordia: Digital Edition komen vooral je handelskwaliteiten goed van pas, want je kunt bijvoorbeeld aan invloed winnen door strategische handelslijnen op te zetten. Net zo belangrijk is het om nieuwe gebieden te koloniseren, dus je moet continu afwegingen maken. Ga Concordia niet op een smartphone spelen, want dan irriteer je je al snel aan het kleine scherm.

Concordia: Digital Edition Acram Digital sp z o.o. 9 (30 reviews) € 10,99

3. TallTaskk

Er is allesbehalve een tekort aan productiviteit-apps, maar TallTaskk probeert het alsnog. Deze nieuwkomer moet het vooral hebben van zijn simpliciteit. De app is namelijk ontzettend simpel van opzet. Nieuwe taken kun je namelijk maar in drie categorieeën opdelen: met een deadline, zonder deadline en taken die nog dezelfde dag af moeten.

Maar, er is meer. Per taak kun je bijvoorbeeld een specifiek tijdstip opgeven. Ook vraagt TallTaskk hoe vaak je herinnert wil worden aan het feit dat je die ene mail nog moet sturen, of de vuilnis nog naar buiten moet. De app is gratis, maar je krijgt wel advertenties te zien.

TallTaskk: To-Do List Timothy Emery Gratis

4. Unicorns on Unicycles

Niet diepgaand, maar wel heel vermakelijk. Dat is Unicorns on Unicycles in een notendop. In deze game kruip je in de huid van een eenhoorn op, jawel, een eenwieler. Dat gegeven an sich is natuurlijk al hilarisch, maar het kan altijd meer over de top. Je moet in de game daarom allerlei slechteriken verslaan met je magische hoorn.

Unicorns on Unicycles valt met name op vanwege de visuele stijl. De game ziet er fris en speels uit. Bovendien zitten er meer dan 30 levels in het spel, dus heel snel ben je er niet doorheen. De game kost een paar euro, maar dan wordt je niet gehinderd door advertenties.

Unicorns on Unicycles Rogue Games, Inc. € 3,99

5. Dream Park Story

Dream Park Story is Rollercoaster Tycoon, maar dan net even anders. In deze nieuwe simulatiegame van ontwikkelaar Kairosoft sta je aan het hoofd van een pretpark. Je bent voor alles verantwoordelijk: van nieuwe attracties maken, je personeel tevreden houden en alles daar tussen in.

In dat opzicht lijkt het dus op Rollercoaster Tycoon. Maar, Dream Park Story is simpeler van opzet en duidelijk voor smartphones gemaakt. Dat merk je bijvoorbeeld aan de soepele bediening. Verder valt ook het kindvriendelijke en schattige design van de game op. Minder schattig is het prijskaartje, want die is met 7,49 euro best hoog.