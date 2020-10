Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps in de Play Store. De meesten hoef je echter niet te proberen. In dit overzicht verzamelen we daarom alleen de beste Android-apps, updates en games van afgelopen week voor je.

1. Gmail Go

Google heeft afgelopen week de Go-versie van Gmail in de Play Store gezet. Dit is met name voor Android-smartphones met minder krachtige hardware goed nieuws. Go-versies van apps hebben namelijk minder opslagruimte nodig dan hun grotere broers en verbruiken daarnaast minder internet.

Verder kan Gmail Go, zoals de app voluit heet, vrijwel alles dat het ‘normale’ Gmail ook kan. Wel ziet de Go-versie van Googles mail-app er iets soberder uit. Enkele animaties zijn bijvoorbeeld geschrapt. Daarnaast is Meet, Googles videobeldienst, niet in Gmail Go geïntegreerd.

→ Download Gmail Go in de Play Store (gratis)

2. Hot Wheels Unlimited

Hot Wheels: wie kent ze niet? In de nieuwe Unlimited-game kun je niet alleen met de razendsnelle wagentjes racen, maar ook hele parcours bouwen. Laat je creativiteit vooral de vrije loop, want je kunt onder meer aan de slag met loopings, scherpe bochten en trajecten waardoor je ineens veel sneller rijdt.

Hot Wheels Unlimited richt zich op een jong publiek, maar is ook zeker de moeite waard voor mensen die bijvoorbeeld met de autootjes zijn opgegroeid. De bediening is namelijk behoorlijk soepel en vooral het racen tegen anderen levert vaak leuke (en chaotische) situaties op.

→ Download Hot Wheels Unlimited in de Play Store (gratis, met in-app aankopen)

3. Catcode

Catcode is een soort qr-codescanner, maar dan net even anders. Je kunt de app namelijk gebruiken om snelkoppelingen voor jezelf te maken aan de hand van, jawel, kattencodes. Je begint door een kattenhoofd op een blaadje te tekenen, en deze vervolgens met de Catcode-app te scannen.

Vervolgens kun je hier een bepaalde acties aanhangen, zoals het tonen van een bepaalde aantekening, website of foto. Door verschillende soorten kattenhoofdjes te maken kun je op die manier een soort creatief notitiesysteem van maken. Catcode maakt gebruik van kunstmatige intelligentie en wordt daarom bij ieder gebruik beter.

→ Download Catcode in de Play Store (gratis)

4. Dear My Cat

Wie op zoek is naar een rustgevende game mag Dear My Cat absoluut niet missen. Dit spel draait namelijk allesbehalve om avontuur en actie, maar zet rust centraal. In Dear My Cat ben je namelijk vooral bezig met het observeren van katten. De game speelt zich af in een wereld die wordt bewoond door snoezige viervoeters die allemaal hun eigen leven hebben.

In veel games ben je bezig met hordes vijanden verslaan, maar in Dear My Cat moet je de hoofdrolspelers juist het hof maken. Zodoende ben je bezig met het maken van accessoires voor de katachtigen, zoals bijvoorbeeld een krabpaal. Verder ben je bezig met de omgeving zo mooi mogelijk aan kleden. Jammer genoeg is het verdienmodel van de game niet zo rustgevend: de advertenties kunnen soms behoorlijk opdringerig zijn.

→ Download Dear My Cat in de Play Store (gratis, met in-app aankopen)

5. Laser Quest

Heb je na al dit kattenplezier behoefte aan een meer inspannende game? Dan komt Laser Quest goed van pas, een nieuwe puzzelgame. In dit spel moet je een laserverbinding tot stand brengen door bepaalde objecten, zoals blokjes, de juiste kant op te draaien om edelstenen te verlichten.

Deze game speel je daarom ook absoluut niet om het verhaal, maar wel om de fraaie minimalistische vormgeving én gameplay. Laser Quest is namelijk typisch zo’n spel dat je makkelijk oppakt en in basis niet zo lastig is, maar zodra je langer speelt, behoorlijk moeilijk blijkt te zijn. Hoe verder je in het spel komt, hoe pittiger de puzzels worden.

→ Download Laser Quest in de Play Store (gratis, met in-app aankopen)