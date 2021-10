De 4 beste Android-apps en games van de week (editie #41 2021)

Ben je liever wijnboer, treinmachinist, straaljagerpiloot of toch powerlifter? In deze editie van de beste Android-apps en games van de week maakt het niet uit wat je antwoord is, want er is voor ieder wat wils.

1. Train Siding

Zijn treinen helemaal jouw ding? Dan moet je Train Siding zeker eens proberen. Deze app draait namelijk helemaal om (model)treinen, trams en metro’s. De app staat boordevol foto’s, video’s en verhalen voor mensen die gek zijn van stroomtreinen, of juist helemaal opleven als ze de Thalys voorbij zien razen.

Je kunt Train Siding het beste zien als een social medium, maar dan helemaal op treinen gericht. Het is dus mogelijk om anderen te volgen, waarna je hun bijdragen in jouw tijdlijn voorbij ziet komen. Extra leuk: de app is internationaal, dus je kunt treinen uit inmiddels meer dan 20 landen voorbijkomen.

Train Siding: social media Lost Images 9,6 (53 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Hundred Days

Heb je altijd al je eigen wijn willen maken? In Hundred Days kan het, zonder je handen vies te maken. In deze nieuwe game, die al langer op de pc te spelen is, begin je namelijk een eigen wijngaard. Uiteraard begin je klein, maar naarmate je de fijne kneepjes van het vak leert kennen, groeit je kleine boerderij uit tot een bedrijf van formaat.

Hundred Days is een zakelijke game die echt draait om het uitbouwen van je bedrijf. Dat is overigens een stuk makkelijker gezegd dan gedaan, want het speel kent een flinke leercurve. Het is echter niet vervelend om een hoop zelf te moeten uitvinden, want het design is prachtig. Je merkt dat de game met liefde is gemaakt. Het spel kost een paar euro, maar je wordt daardoor niet lastiggevallen met reclames.

Hundred Days Pixmain 7,6 (19 reviews) € 5,99 via Google Play via Google Play

3. Pro Weightlifting

De naam zegt eigenlijk al genoeg: Pro Weightlifting is een sport-app voor mensen die graag zo sterk mogelijk willen worden. De app is gemaakt door de bekende gewichtheffer Dmytro Chumak, die ooit brons op de Olympische Spelen won (maar ook betrapt werd op doping).

Hoe dan ook, de app gaat je helpen het maximale uit je training te halen. Daarvoor moet je korte video’s van ongeveer tien seconden uploaden, waarna de experts van Pro Weightlifting je kant-en-klare tips voorschotelen om bijvoorbeeld je houding te verbeteren. De makers proberen gewichtheffen hierdoor toegankelijk te maken. Je krijgt een paar gratis trainingen, maar daarna moet je voor de app betalen.

Pro Weightlifting - Coach LLC "TRUTH TRAINING" by Dmytro Chumak 8,2 (88 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Sky Warriors

Zo diepgaand en kalmerend als Hundred Days is, zo plat en chaotisch is Sky Warriors. In deze game neem je als piloot plaats in de cockpit van jouw gevechtsvliegtuig. Het doel: de anderen zo snel mogelijk uit de lucht schieten. Niets meer, en niets minder.

Standaard neem je het tegen computergestuurde vijanden op, maar je kunt ook de multiplayermodus opstarten. Hierin krijg je de kans om je vrienden neer te halen (of zij jou). Over het algemeen is Sky Warriors een leuke Android-game voor tussendoor, maar de bediening had beter gekund. Het voelt soms ietwat onwennig aan om een vliegtuig te besturen door op je touchscreen te drukken.

Sky Warriors: Airplane Combat Wildlife Studios 8,6 (6.294 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

